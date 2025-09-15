Hauptnavigation

Ein Mann und eine Frau in kleinen Seifenkistenautos.

Dokumentation

München, da will ich hin!

Die wichtigsten Münchner Sehenswürdigkeiten kennen alle: Frauenkirche, Viktualienmarkt, Marienplatz und das Hofbräuhaus. Simin Sadeghi sucht nach neuen Attraktionen und Alternativen. Lohnt sich neben dem Besuch des Viktualienmarkts auch ein Abstecher zu einem der drei anderen festen Märkte in München, etwa dem auf dem Wiener Platz? Empfiehlt sich ein Besuch im Museum Brandhorst, dem jüngsten Kunsttempel im Münchner Museumsviertel?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.09.2025
12:45 - 13:15 Uhr

Wie steht es um Giesinger Bräu, die jüngste Brauerei Münchens, die sich einen Platz zwischen den sechs Platzhirschen erkämpfen will? Wo gibt es richtig gute Brezn, und wer oder was ist die alte Utting? Warum hat das Werksviertel-Mitte den Deutschen Städtebaupreis gewonnen?

All diesen und weiteren Fragen geht Moderatorin Simon Sadeghi in der bayerischen Landeshauptstadt auf den Grund.

