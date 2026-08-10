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Da will ich hin! Moderatorin Simin Sadeghi auf dem Wilseder Berg in der Lüneburger Heide.

Dokumentation

Lüneburger Heide, da will ich hin!

Die Lüneburger Heide macht Laune - lila Laune. Jedes Jahr Ende August, wenn die Heide blüht, zieht es viele Besucher in die Region zwischen Hamburg und Hannover. Sie müssen allerdings im Naturpark auf den Rad- und Wanderwegen bleiben. Auch Moderatorin Simin Sadeghi hat sich auf Entdeckungstour begeben. Für Simin geht es mitten in die geschützte Landschaft - zusammen mit Schäfer William Michell und seinen 430 Heidschnucken.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.08.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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Da will ich hin!

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