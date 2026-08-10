Dokumentation
Lüneburger Heide, da will ich hin!
Die Lüneburger Heide macht Laune - lila Laune. Jedes Jahr Ende August, wenn die Heide blüht, zieht es viele Besucher in die Region zwischen Hamburg und Hannover. Sie müssen allerdings im Naturpark auf den Rad- und Wanderwegen bleiben. Auch Moderatorin Simin Sadeghi hat sich auf Entdeckungstour begeben. Für Simin geht es mitten in die geschützte Landschaft - zusammen mit Schäfer William Michell und seinen 430 Heidschnucken.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.08.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr