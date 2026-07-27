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Dokumentation

Ljubljana, da will ich hin!

2016 wurde das slowenische Ljubljana mit dem Titel "Grüne Hauptstadt Europas" ausgezeichnet. Moderatorin Simin Sadeghi trifft eine Reihe von Menschen, die dort mit Genuss "grün" leben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.05.2028

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sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

2016 wurde das slowenische Ljubljana mit dem Titel "Grüne Hauptstadt Europas" ausgezeichnet. Moderatorin Simin Sadeghi trifft eine Reihe von Menschen, die dort mit Genuss "grün" leben.

Fußgängerzonen, Fahrradwege, Elektrobusse, Recycling und andere Maßnahmen haben Stadtbild und Lebensgefühl bereichert. Das Streetfood-Festival "Offene Küche" bietet beispielsweise jeden Freitag 50 verschiedene, teils vegane, Spezialitäten.

Und das kleine Start-up "Hood Burger" beweist mit seinen regionalen Produkten, dass auch Fastfood vollwertige, gesunde Nahrung sein kann. Ljubljana besticht durch kulinarische Vielfalt und Qualität.

Genuss und Lebenslust sind überall an den Ufern der Ljubljanica zu spüren. Der Fluss teilt die Stadt in zwei große Quartiere: die mittelalterliche und barocke Altstadt zu Füßen der Burg und die Neustadt gegenüber, die viele Bauten aus der Epoche des Fin de Siècle prägen.

Mit Ljubljanas architektonischem Glanz ist der Name des slowenischen Architekten Jože Plečnik verbunden, der 1957 auch in seiner Heimatstadt Ljubljana starb. Zusammen mit einer Architekturstudentin begibt sich Simin auf eine Tour zu den schönsten Plečnik-Bauten, darunter in die Nationalbibliothek und auf die Dreibrücke. Diese einzigartige Brückenkonstruktion zeigt der Film aus einer besonderen Perspektive: beim Stand-up-Paddeln auf der Ljubljanica.

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