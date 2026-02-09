Lissabon, da will ich hin! (2/2)

Moderator Michael Friemel lernt wieder jede Menge Menschen kennen, die in der portugiesischen Hauptstadt etwas Besonderes machen: zum Beispiel Vanessa Marques Cabacinha.



Sie verlor in der Wirtschaftskrise 2008 ihren Job in einer Marketing-Agentur und lässt nun die traditionelle portugiesische Kunst der Fliesenmalerei neu aufleben. In ihrem kleinen Atelier mitten der Altstadt Alfama kreiert sie Azulejos - Kacheln.



Auch Isabel Costa hat eine alte Handwerkskunst wieder belebt: die Herstellung von Burel, einer Art Loden. Auch sie hatte früher einen anderen Beruf, im Management einer großen Supermarktkette. Aber Isabel und ihr Mann wollten etwas Kreativeres machen. So haben sie die alte Wollfabrik wieder aufgebaut, die einst für portugiesischen Loden berühmt war. Das traditionelle Handwerk kombinieren sie mit innovativem modernem Design. In ihrem Laden im Lissabonner Stadtteil Chiado verkaufen sie nicht nur Textilien, sondern auch Designertaschen, Rücksäcke, Möbel und Spielzeug. Sogar Beichtstühle und Hotellobbys werden mit dem speziellen schicken Stoff ausgekleidet, weil er auch noch schalldicht ist.



Catarina Portas hat ebenfalls den Job gewechselt. Die frühere Journalistin betreibt heute das Geschäft "A Vida Portuguesa". In einer ehemaligen Fliesenfabrik verkauft sie ausschließlich Produkte made in Portugal: Kosmetik, Schreibutensilien, Bücher, Kulinarisches, Haushaltswaren. Traditionelle Marken aus dem ganzen Land, von Decken aus der Region Alentejo bis zum Tee von den Azoren.



Außerdem erkundet Michael Friemel einen der modernsten Stadtteile Lissabons: den Park der Nationen, der für die Weltausstellung 1998 errichtet wurde. Heute ein stetig wachsendes Wohn- und Einkaufsviertel. Auf dem ehemaligen Expo-Gelände, das Touristen mit einer Seilbahn überqueren können, finden heute große Konzerte und Sport-Events statt.

Besondere Attraktion: das Ozeaneum, das größte Aquarium Europas, mit einem Meerwasserbecken über zwei Etagen und Meeresbewohnern aus den verschiedensten Teilen der Erde.