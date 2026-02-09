Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. da will ich hin!
  4. Lissabon, da will ich hin! (2/2)
"3sat": Senderlogo

Dokumentation

Lissabon, da will ich hin! (2/2)

Lissabon, da will ich hin! (2/2)

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.02.2026
12:52 - 13:22 Uhr

Mehr

sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

Mehr zum Thema

Städtetrips

Kultur- & Städtetrips

Moderator Michael Friemel lernt wieder jede Menge Menschen kennen, die in der portugiesischen Hauptstadt etwas Besonderes machen: zum Beispiel Vanessa Marques Cabacinha.

Sie verlor in der Wirtschaftskrise 2008 ihren Job in einer Marketing-Agentur und lässt nun die traditionelle portugiesische Kunst der Fliesenmalerei neu aufleben. In ihrem kleinen Atelier mitten der Altstadt Alfama kreiert sie Azulejos - Kacheln.

Auch Isabel Costa hat eine alte Handwerkskunst wieder belebt: die Herstellung von Burel, einer Art Loden. Auch sie hatte früher einen anderen Beruf, im Management einer großen Supermarktkette. Aber Isabel und ihr Mann wollten etwas Kreativeres machen. So haben sie die alte Wollfabrik wieder aufgebaut, die einst für portugiesischen Loden berühmt war. Das traditionelle Handwerk kombinieren sie mit innovativem modernem Design. In ihrem Laden im Lissabonner Stadtteil Chiado verkaufen sie nicht nur Textilien, sondern auch Designertaschen, Rücksäcke, Möbel und Spielzeug. Sogar Beichtstühle und Hotellobbys werden mit dem speziellen schicken Stoff ausgekleidet, weil er auch noch schalldicht ist.

Catarina Portas hat ebenfalls den Job gewechselt. Die frühere Journalistin betreibt heute das Geschäft "A Vida Portuguesa". In einer ehemaligen Fliesenfabrik verkauft sie ausschließlich Produkte made in Portugal: Kosmetik, Schreibutensilien, Bücher, Kulinarisches, Haushaltswaren. Traditionelle Marken aus dem ganzen Land, von Decken aus der Region Alentejo bis zum Tee von den Azoren.

Außerdem erkundet Michael Friemel einen der modernsten Stadtteile Lissabons: den Park der Nationen, der für die Weltausstellung 1998 errichtet wurde. Heute ein stetig wachsendes Wohn- und Einkaufsviertel. Auf dem ehemaligen Expo-Gelände, das Touristen mit einer Seilbahn überqueren können, finden heute große Konzerte und Sport-Events statt.
Besondere Attraktion: das Ozeaneum, das größte Aquarium Europas, mit einem Meerwasserbecken über zwei Etagen und Meeresbewohnern aus den verschiedensten Teilen der Erde.

Stab

  • Moderation - Michael Friemel

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.