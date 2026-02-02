Lissabon, da will ich hin! (1/2)

Michael Friemel erkundet die portugiesische Hauptstadt zusammen mit Silvia Reis. Die quirlige Frau produziert Werbespots und kennt die Stadt und ihre vielen Gesichter wie keine Zweite.



Die Werbeunternehmen kommen wegen des besonderen Lichts und der vielen Sonnenstunden zum Drehen nach Lissabon. Die Stadt kann aussehen wie Lissabon mit dem berühmten "morbid-melancholischen Charme", aber auch wie Miami, San Francisco, Rio oder Dubai.



Wer einen Städtetrip in die portugiesische Metropole macht, will zwar auch Neues erfahren, aber ebenso die bekannten Sehenswürdigkeiten erleben. Die großen Plätze Rossio und Commercio zum Beispiel, das "Castelo São Jorge", die Altstadt Alfama mit ihren verwinkelten Gassen, den weithin sichtbaren Fahrstuhl Santa Justa, der die Unterstadt mit der Oberstadt verbindet, die alten Straßenbahnen und die vielen Aussichtsplätze. Auch Michael will sich natürlich diesen Teil Lissabons nicht entgehen lassen.



Er ist aber vor allem neugierig auf all das, was neu ist: das interaktive Museum "Lisboa Story Centre", in dem Besucher die wahrhaft bewegte Lissabonner Geschichte nacherleben können. Den "Mercado de Ribeira", die derzeit angesagteste Location in Lissabon. Kein Wunder: Neben der traditionellen Markthalle haben rund 30 der besten Restaurants und Gourmettempel der Stadt kleine Stände eröffnet. Dort kann man an einem einzigen Ort zwischen Kreationen der besten Köche der Stadt und unzähligen Spezialitäten wählen.



Außer Silvia aus der Filmszene trifft Michael noch viele andere interessante Menschen. Vanessa zum Beispiel. Die junge Frau hat ihren gut bezahlten sicheren Job in einer Marketingagentur gekündigt und stattdessen eine Azulejo-Manufaktur eröffnet. Kunstvoll bemalte Fliesen sind in Portugal allgegenwärtig, sind nationales Kulturerbe. Nun kreiert Vanessa ihre ganz eigenen Azulejos - und Michael malt mit.



Auch Isabel Costa hat ihren Posten als Vertriebsleiterin der größten Supermarktkette Portugals an den Nagel gehängt. Sie und ihr Mann João Tomás haben ein fast ausgestorbenes Handwerk wiederbelebt: die Herstellung von Loden. Aber nicht der übliche grüne Loden, sondern Wollstoffe in leuchtenden Farben und von besonderer Qualität: Burel.



Michael trifft auch Susana Felicidade. Sie hat aus einer alten Apotheke ein Restaurant gemacht, in dem die Suppe in Spritzen serviert und Paracetamol als Cocktail verabreicht wird.



Catarina Portas schließlich betreibt in einer ehemaligen Fliesenfabrik einen Laden, in dem man ausschließlich Produkte "made in Portugal" kaufen kann: von Tee von den Azoren über traditionelle Seife und Düfte bis zu unverwechselbarem Porzellan. Für Urlauber auf Souvenirjagd eine große Wundertüte.