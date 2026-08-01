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Dokumentation

Kopenhagen, da will ich hin!

Kopenhagen ist mehrfach zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden, und ihre Bewohner sind angeblich die glücklichsten Menschen. Michael Friemel erkundet die dänische Metropole.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 30.08.2026

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Da will ich hin!

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Kultur- & Städtetrips

Kopenhagener haben den Ruf, kreativ, cool und immer guter Laune zu sein. Ihre Stadt nennen sie "hyggelig", was so viel heißt wie gemütlich, schick und schnuckelig. Friemel geht mitten in der Stadt erst einmal baden - in sauberstem Hafenwasser.

Das moderne Kopenhagen ist nicht nur eine Design-Hochburg, sondern gilt auch als Jazzhauptstadt Europas. Am Neuen Hafen, dem Szene-Treffpunkt, verfolgt Michael Friemel die Spuren des Märchendichters Hans Christian Andersen, der 25 Jahre lang dort gelebt und viele seiner Geschichten dort geschrieben hat. Die "Kleine Meerjungfrau", das Wahrzeichen der Stadt, ist umzingelt von begeisterten japanischen Fans.

Beim Wachwechsel vor Schloss Amalienborg verliert Michael Friemel bald den Überblick, und dann taucht im Vergnügungspark Tivoli auch noch unverhofft Königin Margarete II. auf. All das lässt ihn das Prädikat vergeben: Da will ich dringend wieder hin! Und natürlich gibt er auch Tipps, wie man gut und günstig übernachten und essen kann.

Kopenhagen ist mehrfach zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden, und ihre Bewohner sind angeblich die glücklichsten Menschen. Michael Friemel erkundet die dänische Metropole.

Kopenhagener haben den Ruf, kreativ, cool und immer guter Laune zu sein. Ihre Stadt nennen sie "hyggelig", was so viel heißt wie gemütlich, schick und schnuckelig. Friemel geht mitten in der Stadt erst einmal baden - in sauberstem Hafenwasser.

Das moderne Kopenhagen ist nicht nur eine Design-Hochburg, sondern gilt auch als Jazzhauptstadt Europas. Am Neuen Hafen, dem Szene-Treffpunkt, verfolgt Michael Friemel die Spuren des Märchendichters Hans Christian Andersen, der 25 Jahre lang dort gelebt und viele seiner Geschichten dort geschrieben hat. Die "Kleine Meerjungfrau", das Wahrzeichen der Stadt, ist umzingelt von begeisterten japanischen Fans.

Beim Wachwechsel vor Schloss Amalienborg verliert Michael Friemel bald den Überblick, und dann taucht im Vergnügungspark Tivoli auch noch unverhofft Königin Margarete II. auf. All das lässt ihn das Prädikat vergeben: Da will ich dringend wieder hin! Und natürlich gibt er auch Tipps, wie man gut und günstig übernachten und essen kann.

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