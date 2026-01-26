Kalabrien, da will ich hin!

Blaues Meer, raues Land und noch kein Massentourismus: Die Zehenspitze Italiens ist eine Entdeckungsreise wert. Michael Friemel erkundet die Provinz Reggio Calabria an der Straße von Messina.



Seit Odysseus' Zeiten ist die Meerenge zwischen dem italienischen Festland und Sizilien der Schauplatz von Mythen und Legenden. Die Reise beginnt beim Seeungeheuer Skylla, nach dem das kleine pittoreske Fischerstädtchen Scilla benannt ist.



Dort erlebt Michael Friemel eine einzigartige Schwertfischjagd, besucht den "schönsten Kilometer Italiens", den Lungomare von Reggio Calabria, und taucht ein in die Antike.



Weiter erkundet er verlassene Bergdörfer im "Aspromonte", dem "rauen Berg" mit dem größten Waldgebiet Italiens, und streift durch die Bergamotten-Plantagen, in denen 90 Prozent der Weltproduktion des Bergamotteöls entstehen.



Schließlich landet er am südlichsten Punkt des europäischen Festlandes - an Stränden, die man eher in der Karibik vermutet. Eine spannende Reise in den - beinahe - unbekannten Süden Italiens.