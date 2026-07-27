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Dokumentation

Kärnten, da will ich hin!

Die Berge der Ostalpen, klare Alpenseen, lebendige Städte: Kärnten, das südlichste Bundesland Österreichs, gehört zu den Lieblingszielen deutscher Urlauber.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 17.05.2028

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Da will ich hin!

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Wunderbares Österreich

Die Berge der Ostalpen, klare Alpenseen, lebendige Städte: Kärnten, das südlichste Bundesland Österreichs, gehört zu den Lieblingszielen deutscher Urlauber.

Moderator Michael Friemel geht auf Entdeckungstour durch die Nockberge und die Ferienregion Villach mit dem Faaker See und dem Ossiacher See. Dabei geht er gleich mehrfach baden - und zwar bevorzugt in sprudelndem Quellwasser.

Das findet er im urigen Karlbad in den Nockbergen und im Urquellbecken von Villach-Warmbad. Aber auch die Seen laden zum Baden ein - und zum Bootfahren.

Kärnten steht für Naturerlebnisse und gute Küche, die im Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien sowohl alpenländisch als auch nach Süden schmeckt. Außerdem gibt es Überraschungen: Mit Japanmakaken und Zitronensorten aus aller Welt hat Michael Friemel in Kärnten nicht gerechnet.

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