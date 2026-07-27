Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. da will ich hin!
  4. Harz, da will ich hin!

Dokumentation

Harz, da will ich hin!

Naturliebhaber finden im Harz Täler, Flussläufe, Wälder und Stauseen sowie imposantes Weltkulturerbe: die höchste Talsperre, die längste Hängeseilbrücke und die größte Doppelseilrutsche.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 02.10.2026

Mehr

sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

Mehr zum Thema

Themenhintergrund

Deutschlands Naturwelten

Fachwerkromantik, ein Märchenschloss auf dem Berg darüber und im Hintergrund die Berge: Postkartenidylle pur. Abenteuerlicher wird es weiter südlich. An der Rappbodetalsperre schwingt Deutschlands längste Hängeseilbrücke über dem Tal, die knapp 500 Meter lange "Titan RT".

Michael Friemel versucht, auf der größten Zipline in Europa zu Tal zu rauschen. Bei Brocken-Bauer Uwe Thielecke hütet er den Nachwuchs des Harzer Roten Höhenviehs und erlebt danach auf dem E-Bike die Naturwunder rund um Blankenburg.

Naturliebhaber finden im Harz Täler, Flussläufe, Wälder und Stauseen sowie imposantes Weltkulturerbe: die höchste Talsperre, die längste Hängeseilbrücke und die größte Doppelseilrutsche.

Moderator Michael Friemel will herausfinden, ob der Harz zurecht den Namen "Gebirge" trägt – und ob er ein spannendes Ziel für junge Urlauber ist. Er erkundet Norddeutschlands höchstes Mittelgebirge von Wernigerode aus, dem wohl schönsten Tor zum Harz.

Fachwerkromantik, ein Märchenschloss auf dem Berg darüber und im Hintergrund die Berge: Postkartenidylle pur. Abenteuerlicher wird es weiter südlich. An der Rappbodetalsperre schwingt Deutschlands längste Hängeseilbrücke über dem Tal, die knapp 500 Meter lange "Titan RT".

Michael Friemel versucht, auf der größten Zipline in Europa zu Tal zu rauschen. Bei Brocken-Bauer Uwe Thielecke hütet er den Nachwuchs des Harzer Roten Höhenviehs und erlebt danach auf dem E-Bike die Naturwunder rund um Blankenburg.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.