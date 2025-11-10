Groningen, da will ich hin!

Wahrscheinlich nirgendwo sonst ertönt Popmusik vom Glockenturm. Nur dort hat es ein Snack ins UNESCO-Welterbe geschafft: der „Eierbal“. Mitten im Zentrum startet Simin Sadeghi ihre Tour.



Es geht durch kleine, romantische Höfe auf den alten Martiniturm und ins hypermoderne Forum, das „Wohnzimmer“ Groningens. Das 2019 eröffnete Kulturzentrum beherbergt auf zehn Etagen Veranstaltungssäle, eine Bücherei, ein Kino, Cafés und eine spektakuläre Dachterrasse.



Simin zieht es weiter zur Uni und in die Folkingestraat, die schönste Einkaufsstraße der Stadt, in ein Dessert-Paradies – und aufs Wasser. Auch Groningen hat Grachten. Total entspannt geht es schließlich mit dem Rad ins Umland ins idyllische Warftendorf Niehove.