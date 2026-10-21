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Eine Frau in einem alten Auto vor einem Schloss.

Dokumentation

Frankreich, da will ich hin! Spezial

Paris einmal anders: Moderator Michael Friemel ist unterwegs in einer der aufregendsten Städte der Welt und entdeckt Orte, die noch so geheim sind, dass sie außer den Parisern kaum jemand kennt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.11.2026
12:50 - 13:20 Uhr

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sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

Das sind hippe Viertel im Wandel wie die Straßen um den Canal Saint-Martin oder den Parc de Belleville mit Cafés, Weinbergen und Stadtblick. Michael besucht auch das verrückteste Museum der Stadt: "eine Wolke aus Glas", erbaut von Stararchitekt Frank Gehry.

Das Musée Louis Vuitton wird bereits jetzt in einem Atemzug mit Bauwerken wie dem Louvre und dem Eiffelturm genannt. Die Reiseführerin Marie Segura nimmt Michael mit auf eine kulinarische Wanderung durch exotische Märkte und Restaurants.

Die Champagne - für viele Urlauber ist die französische Region der Inbegriff für Genuss. Und so begibt sich Moderatorin Simin Sadeghi auf kulinarische Entdeckungstour. Sie besucht das traditionelle Champagnerhaus Drappier und lässt sich dort die hohe Kunst der Champagner-Herstellung erklären. In der "Cave à Champagne" in Epernay schaut sie Küchenchef Bernard Ocio über die Schulter, der das prickelnde Getränk in fast all seinen Gerichten verwendet.

Aber nicht nur das Kultgetränk der Champagne macht die Region so interessant: Dort lebte einst der berühmte impressionistische Maler Auguste Renoir. Auch Charles de Gaulle liebte diese Gegend. Der kleine Ort Colombey-les-Deux-Églises wurde durch ihn berühmt.

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