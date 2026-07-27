Florenz, da will ich hin!

Florenz ist die vielleicht schönste Stadt Italiens. Eine Stadt voller Kunst und Geschichte, geprägt von großen Namen, die man nicht nur in Italien kennt: Dante, die Medici, Galilei.



Florenz ist - weil sie so schön ist - auch eine Stadt, in der vor jedem zweiten Gebäude die Touristen Schlange stehen. Diese Folge von "..., da will ich hin!" verlässt daher die ausgetretenen Pfade und betrachtet Florenz quasi durch die Hintertüre.



Wer weiß schon, dass der riesige Dom von Florenz den Kontakt zum Himmel nicht nur durch Heilige Messen ermöglicht? Die 90 Meter hohe Kuppel beherbergt auch eines der bedeutendsten astronomischen Messinstrumente der frühen Neuzeit - und es funktioniert noch immer.



Auch die Stoffindustrie, die Florenz einst reich gemacht hat, ist immer noch aktiv: mit Maschinen, die zum Teil Leonardo da Vinci entworfen hat, wird mitten in der Stadt noch Seide hergestellt. Und in der berühmten Modeschule Polimoda erfährt Moderatorin Simin Sadeghi, was das Geheimnis italienischer Eleganz ist.



Und während sich die Massen durch die Uffizien schieben, lernt Simin Sadeghi, mit eigener Hand zu malen wie die alten Meister: an einer Kunstakademie, die auch Tagestouristen lehrt, ganz genau hinzuschauen - und zu staunen.