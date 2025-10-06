Hauptnavigation

Färöer, da will ich hin!

Die Färöer-Inseln gelten als eines der abgeschiedensten Reiseziele Europas. Auf halber Strecke zwischen Norwegen und Island ragen die 18 schroffen Vulkaninseln aus dem rauen Nordatlantik.

Die Färöer-Inseln gelten als eines der abgeschiedensten Reiseziele Europas. Auf halber Strecke zwischen Norwegen und Island ragen die 18 schroffen Vulkaninseln aus dem rauen Nordatlantik.

Währen der große Nachbar Island schon von vielen Touristen besucht wird, sind die Färöer noch ein echter Geheimtipp. Moderatorin Simin Sadeghi und Kameramann Tobias Seeger machen sich mit der Fähre ab Dänemark auf den Weg zu den "Schafsinseln".

Auf ihrer Reise entdecken sie spektakuläre Steilklippen, wilde Wasserfälle und possierliche Papageientaucher. Ausflüge mit kleinen Booten und einem Hubschrauber zeigen die atemberaubende Landschaft der Färöer aus ungewohnten Perspektiven.

Bei der jährlichen Schur auf einer Farm lernen Simin und Tobias viel über die traditionelle Schafzucht, und beim "Heimablidni" bekommen sie überraschende Einblicke in die ungewohnte Landesküche.

"Färöer, da will ich hin" zeigt, warum ein Trip zu den wilden Inseln mit ihren nur rund 54.000 Einwohnern unvergessliche Erlebnisse verspricht.

