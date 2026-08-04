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Dokumentation

Emsland, da will ich hin!

Das Emsland ist für viele ein blinder Fleck auf der Deutschlandkarte. Zu Unrecht, findet Moderatorin Simin Sadeghi, die selbst aus Lingen stammt. Höchste Zeit, die Heimat vorzustellen!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.07.2027

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Da will ich hin!

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Zwischen dem Münsterland und Ostfriesland gelegen, zieht das Emsland jedoch zunehmend Touristen in seine beschaulichen Dörfer und belebten Städte. Simin erfreut sich an emsländischem Schnack mit viel Herz, endlosen grünen Wiesen und gelegentlich einem Pinnchen Korn.

Auch lässt Simin Sadeghi alte Traditionen ihrer Jugend wieder aufleben: Sie führt ein in die uralte Geschichte der Kivelinge, muss Zielsicherheit und Trinkfestigkeit bei der emsländischen Nationalsportart Boßeln beweisen und kehrt zurück zum prunkvollen Schloss Clemenswerth, das sie noch von Klassenfahrten kennt.

Außerdem kostet die Moderatorin zum ersten Mal im Leben Pumpernickeltorte und erlebt in Papenburg am eigenen Leib, wie hart die emsländischen Torfstecher schuften mussten.

Das Emsland ist für viele ein blinder Fleck auf der Deutschlandkarte. Zu Unrecht, findet Moderatorin Simin Sadeghi, die selbst aus Lingen stammt. Höchste Zeit, die Heimat vorzustellen!

Zwischen dem Münsterland und Ostfriesland gelegen, zieht das Emsland jedoch zunehmend Touristen in seine beschaulichen Dörfer und belebten Städte. Simin erfreut sich an emsländischem Schnack mit viel Herz, endlosen grünen Wiesen und gelegentlich einem Pinnchen Korn.

Auch lässt Simin Sadeghi alte Traditionen ihrer Jugend wieder aufleben: Sie führt ein in die uralte Geschichte der Kivelinge, muss Zielsicherheit und Trinkfestigkeit bei der emsländischen Nationalsportart Boßeln beweisen und kehrt zurück zum prunkvollen Schloss Clemenswerth, das sie noch von Klassenfahrten kennt.

Außerdem kostet die Moderatorin zum ersten Mal im Leben Pumpernickeltorte und erlebt in Papenburg am eigenen Leib, wie hart die emsländischen Torfstecher schuften mussten.

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