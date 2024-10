Dokumentation

Elsass, da will ich hin!

In der Adventszeit locken in vielen Städten Weihnachtsmärkte. Und wenn es um weihnachtliche Traditionen und Bräuche geht, dann hat eine Region in Europa die Nase vorn: das Elsass. Hier im äußersten Nordosten Frankreichs duftet und glitzert es im Advent an allen Ecken. Anlass für eine weihnachtliche Spezialausgabe von „..., da will ich hin!“.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 09.12.2024