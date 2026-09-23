Dokumentation
Den Haag, da will ich hin!
Michael Friemel zieht es diesmal nach Den Haag. Stadtführer Remco Dörr kennt jeden Winkel seiner Stadt und zeigt Michael große Sehenswürdigkeiten sowie kleine Lädchen und Cafés.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.10.2026
- 12:50 - 13:20 Uhr
Königs- und Regierungssitz der Niederlande und Stadt der internationalen Gerichtsbarkeit mit rund 500.000 Einwohnern. Die meisten von ihnen halten ihre Stadt für das schönere Amsterdam. Dort gibt es einen elf Kilometer langen Sandstrand im Stadtteil Scheveningen.
Moderator Michael Friemel startet seine Entdeckungstour beim Powerkiten mit Trainer Jeroen.
Das Museum "Escher in Het Paleis" in der Innenstadt ist den grafischen Arbeiten des Künstlers M. C. Escher gewidmet. Im "Louwman Museum" lässt sich Autofan Michael von der größten privaten Autosammlung der Welt beeindrucken.
Der "Haagse Markt" ist der größte Markt der Niederlande und der größte Freiluftmarkt Europas. Dort geht es laut, bunt und international zu. Michael probiert und diskutiert mit Verkäuferinnen und Verkäufern und entdeckt zwischen Käse, Fisch und Fleisch auch Kuriositäten.