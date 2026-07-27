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Dokumentation

Camargue, da will ich hin!

Weiße Pferde, schwarze Stiere, rosa Flamingos und Salzberge – die Camargue, ein Naturparadies zwischen Wasser und Land, gehört zu den eigenwilligsten Landstrichen Frankreichs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 08.03.2028

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sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

Bis heute haftet der Camargue in der Provence der Mythos von Freiheit und Abenteuer an. Moderator Michael Friemel ist unterwegs in einem Käfer-Cabriolet. Er durchstreift das Rhone-Delta im Süden Frankreichs und entdeckt die raue Schönheit dieser Landschaft.

Auf dem Rücken eines Pferdes durchquert Michael Friemel eine Stierherde und erlebt die besondere Stärke und Gelassenheit der Camargue-Pferde. Aus der Nähe beobachtet er Flamingos und andere Vogelarten und erklimmt einen Berg aus reinem Salz.

Außerdem erkundet Michael Friemel Arles, eine der ältesten Städte Frankreichs, die als Tor zur Camargue gilt. Dort haben die Römer spannende Spuren hinterlassen. Verblüffender Kontrast dazu ist der moderne Superbau des Stararchitekten Frank Gehry. Der Turm des neu eröffneten Kunst- und Kulturzentrums Luma ist von Weitem sichtbar. Er besteht aus Tausenden Edelstahlplatten, die in der Sonne des Südens glänzen.

Mit einer jungen Fotografin durchstreift Michael die Gassen von Arles, probiert in Rotwein mariniertes Stierfleisch, das mit rotem Reis aus der Camargue serviert wird. Schließlich versteht er, warum Van Gogh diese Stadt, die Camargue und die Farben des Südens so sehr liebte.

Weiße Pferde, schwarze Stiere, rosa Flamingos und Salzberge - die Camargue, ein Naturparadies zwischen Wasser und Land, gehört zu den eigenwilligsten Landstrichen Frankreichs.

Bis heute haftet der Camargue in der Provence der Mythos von Freiheit und Abenteuer an. Moderator Michael Friemel ist unterwegs in einem Käfer-Cabriolet. Er durchstreift das Rhone-Delta im Süden Frankreichs und entdeckt die raue Schönheit dieser Landschaft.

Auf dem Rücken eines Pferdes durchquert Michael Friemel eine Stierherde und erlebt die besondere Stärke und Gelassenheit der Camargue-Pferde. Aus der Nähe beobachtet er Flamingos und andere Vogelarten und erklimmt einen Berg aus reinem Salz.

Außerdem erkundet Michael Friemel Arles, eine der ältesten Städte Frankreichs, die als Tor zur Camargue gilt. Dort haben die Römer spannende Spuren hinterlassen. Verblüffender Kontrast dazu ist der moderne Superbau des Stararchitekten Frank Gehry. Der Turm des neu eröffneten Kunst- und Kulturzentrums Luma ist von Weitem sichtbar. Er besteht aus Tausenden Edelstahlplatten, die in der Sonne des Südens glänzen.

Mit einer jungen Fotografin durchstreift Michael die Gassen von Arles, probiert in Rotwein mariniertes Stierfleisch, das mit rotem Reis aus der Camargue serviert wird. Schließlich versteht er, warum Van Gogh diese Stadt, die Camargue und die Farben des Südens so sehr liebte.

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