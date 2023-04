Dokumentation

Burgund per Hausboot, da will ich hin!

Der Canal du Nivernais mitten im Burgund gilt als eine der schönsten Wasserstraßen Frankreichs. Hier scheint die Zeit irgendwann stehen geblieben zu sein. Mit durchschnittlich acht Kilometern pro Stunde auf dem Boot und beim Warten in dutzenden Schleusen gerät die Zeit in Vergessenheit. Auf dem Kanal lernt man die Entschleunigung wieder. So geht es auch Simin Sadeghi und Elisa Teichmann. Die beiden Frauen stechen in See.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 13.06.2022