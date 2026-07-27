Burgund per Hausboot, da will ich hin!

Der "Canal du Nivernais" mitten im Burgund gilt als eine der schönsten Wasserstraßen Frankreichs. Dort scheint die Zeit irgendwann stehen geblieben zu sein.



Mit durchschnittlich acht Kilometern pro Stunde auf dem Boot und beim Warten in dutzenden Schleusen gerät die Zeit in Vergessenheit. Auf dem Kanal lernt man die Entschleunigung wieder. So geht es auch Simin Sadeghi und Elisa Teichmann. Die beiden Frauen stechen in See.



Begleitet werden sie von den Matrosen Ben Eck und Gregor Hempelmann alias Kamera- und Tonmann.



Auf einer Strecke von 100 Kilometern, zwischen Tannay und Migennes, lernen die Frauen, wie es sich anfühlt, einmal Binnenschiffkapitänin zu sein, wie brenzlig es mit Unterwasseralgen wirklich werden kann und wie gut man gleichzeitig lenken und tanzen kann.



Die kleine Mannschaft entdeckt die idyllischen Dörfer links und rechts der Wasserstraßen, plaudert mit irischen Flussnomaden oder einem Schleusenwärter mit dem schönsten Schleusenhäuschen und lernt von den einheimischen Lebensmittelverkäuferinnen manches über die Geschichte dieser geheimnisvollen, fast ausgestorbenen Orte.



Zu den Highlights der Strecke gehören neben einem Besuch in den unterirdischen Weinkellern von Bailly auch ein Ausflug in den Trampolinpark von Prégilbert und eine kulinarische Entdeckungsreise durch die regionalen Köstlichkeiten von Auxerre - denn natürlich wird im Burgund auch immer wieder genascht und genippt.



So schippern Kapitänin, Co-Kapitänin und Matrosen von Dorf zu Dorf, von Geschichte zu Geschichte - jede Nacht in derselben Koje, aber jede Nacht an einem anderen Ort.