Dokumentation

Barcelona, da will ich hin!

In Barcelona noch Ecken zu finden, die nicht überlaufen sind, ist gar nicht so einfach. Moderatorin Simin Sadeghi nimmt die Herausforderung an und stößt auf einige Überraschungen. Sie klettert zum Castillo de Montjuïc, das weniger bekannt ist als der Tribidabo. Auch den "Jardin de las Tres Chimeneas" findet man nicht in jedem Reiseführer. Der Park ist vor allem in der Graffitiszene bekannt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.01.2024