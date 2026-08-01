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Eine bunte geschwungene Mauer im Vordergrund, im Hintergrund eine Stadt.

Dokumentation

Barcelona, da will ich hin!

In Barcelona noch Ecken zu finden, die nicht überlaufen sind, ist gar nicht so einfach. Moderatorin Simin Sadeghi nimmt die Herausforderung an und stößt auf einige Überraschungen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.08.2026
12:45 - 13:15 Uhr

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sendetypical ...da will ich hin!

Da will ich hin!

In Barcelona noch Ecken zu finden, die nicht überlaufen sind, ist gar nicht so einfach. Moderatorin Simin Sadeghi nimmt die Herausforderung an und stößt auf einige Überraschungen.

Sie klettert zum Castillo de Montjuïc, das weniger bekannt ist als der Tibidabo. Auch den "Jardin de las Tres Chimeneas" findet man nicht in jedem Reiseführer. Der Park ist vor allem in der Graffitiszene bekannt.

Der Architekt Antoni Gaudí spielt eine große Rolle in Barcelona. Simin Sadeghi entscheidet sich für das erste Haus, das der Architekt entworfen hat: die Casa Vicens im Stadtteil Gràcia. Dort lockt auch eine Bodega mit hausgemachten Tapas.

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