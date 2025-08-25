Hauptnavigation

Ein Strand aus der Vogelperspektive.

Dokumentation

Albanische Riviera, da will ich hin!

Türkisblaues Wasser, eine warme Brise und das Glitzern der Sonnenstrahlen in der Bucht – was nach einem Südseeabenteuer klingt, ist quasi vor der Haustür zu haben: der Süden Albaniens. Er bietet ein Sommerurlaubserlebnis, das sich viele so in Europa sicher niemals vorstellen würden. Simin Sadeghi beginnt ihr Albanien-Abenteuer bei den Ksamil-Inseln an der äußersten Südspitze des Landes, wo man bereits Griechenland am Horizont erspähen kann.

Datum:
Sendetermin
25.08.2025
12:50 - 13:20 Uhr

Da will ich hin!

Pure Freiheit erlebt sie auf der Küstenstraße SH8, wo sie ständig das Meer rechts und die Berge links von sich hat. Sie entdeckt die Stadt Gjirokaster mit ihren niedlichen Gassen und ihrer geschichtsträchtigen Burg und erhält auch einen Einblick in die düstere Vergangenheit Albaniens.

Ein Muschelfischer nimmt sie mit dem Boot auf dem Butrintsee mit, und in einem urigen Garten lernt sie Albaniens kulinarische Highlights kennen. Mit einem Einheimischen entdeckt sie das malerische Dorf Qeparo und genießt das klare Wasser am Strand in Borsh.

