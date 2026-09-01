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Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage Sendebereich Hintergrund 2850x855

Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage

Ein apokalyptisches Panorama des Untergangs.

Dokumentation -

Durchbruch im Osten

1945 erreicht der Krieg Deutschland, doch das letzte Kapitel des Krieges beginnt bereits 100 Tage zuvor. Es sind Tage des Sterbens, des Schreckens und des Untergangs - und zugleich der Befre...

Sendungsbereich:
Countdown zum Kriegsende

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