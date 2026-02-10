Hauptnavigation

Das Bild zeigt den Bergsteigerfriedhof in Johnsbach, einem kleinen Ort im Gesäuse. Im Vordergrund ist ein Stein mit einem schwarzen Kreuz sichtbar, das auf einem moosbedeckten Felsen steht. Die Szenerie wird von der majestätischen Berglandschaft umgeben, die aus steilen, grauen Felsformationen und grünen Wäldern besteht. Im Hintergrund erheben sich hohe Berge, deren Spitzen teilweise von Wolken umhüllt sind. Der Himmel hat eine helle, bewölkte Erscheinung, und es wachsen gelbe Blumen im Vordergrund, was der Szenerie eine lebendige Note verleiht. Der Ort strahlt eine ruhige und friedliche Atmosphäre aus, die typisch für Bergregionen ist.

Dokumentation

Vom Leben in Johnsbach und Steirischen Krakau

Hier stehen zwei besondere Orte im Mittelpunkt: Johnsbach im Gesäuse und die Krakau im Bezirk Murau - zertifizierte Bergsteigerdörfer, geprägt von sanftem Tourismus, Tradition, Naturverbundenheit.

Sendetermin
20.03.2026
15:15 - 16:00 Uhr

Bergsteigerdörfer
Das Bild zeigt eine malerische Berglandschaft, die von hohen, bewaldeten Bergen umgeben ist. Im Vordergrund erstreckt sich ein sattgrünes Tal mit Wiesen und Niedrigvegetation. Mehrere kleine, traditionelle Hütten und Gebäude sind in der Wiesenfläche verteilt, die in verschiedenen Brauntönen und mit grauen Dächern gestaltet sind. Ein schmaler Weg schlängelt sich durch das Tal und verbindet die Hütten. Im Hintergrund sind die Berghänge steil ansteigend, bedeckt mit dichter Vegetation und vereinzelten Felsformationen. Die Himmel ist teilweise bewölkt, es sind jedoch auch helle, blaue Abschnitte sichtbar, die für eine freundliche Lichtstimmung sorgen. Der Fluss, der durch das Bild verläuft, ist nur schemenhaft angedeutet, könnte jedoch frisches Wasser führen, das mit dem Landschaftsbild harmoniert. Insgesamt vermittelt das Bild ein Gefühl von Ruhe und Abgeschiedenheit in der Natur, typisch für eine Bergregion.
Rantental, Schladminger Tauern.
Quelle: ipFilm

Ariane Auch, Wirtin im Gasthof Kölbl in Johnsbach, kam über Umwege von Berlin ins Gesäuse. Ihr Gasthof ist Treffpunkt für Gäste, Musikwochen und gesellige Abende: "Ich bin nie einsam, weil hier immer etwas los ist."

Auch der Heimatkundler Ernst Kren bringt es auf den Punkt: "Das Gesäuse ist schon etwas ganz Besonderes!" Mit seinen Büchern zur Alpingeschichte des Gesäuses oder dem berühmten Bergsteigerfriedhof von Johnsbach (Bild oben) hält er die Vergangenheit lebendig.

Das Bild zeigt eine ruhige, natürliche Landschaft mit einem kleinen See, der von üppigem Grün umgeben ist. Am Ufer des Sees gibt es eine weiche, grasbewachsene Fläche, die an vielen Stellen mit Sonnenlicht durchflutet wird. Der Hintergrund wird von hohen, dichten Nadelbäumen dominiert, die sich um den See gruppieren. An einem Ende des Sees ist ein Holzsteg sichtbar, der über das Wasser hinausragt. In der Nähe des Stegs scheinen sich einige Personen in einer entspannenden Position zu befinden. Die Gesamtatmosphäre des Bildes wirkt friedlich und idyllisch, was auf die unberührte Natur und das ländliche Leben in den Bergsteigerdörfern hindeutet.
Schattsee Krakau.
Quelle: ipFilm

Nicht weniger verbunden mit ihrer Heimat zeigt sich Biobäuerin Maria Schitter aus der Krakau: "Einsam fühle ich mich eigentlich überhaupt nie! Wenn man einen stillen Moment findet irgendwo, dann genießt man ihn."

Als Chorleiterin, Mutter und engagierte Landwirtin lebt sie das vor, was das ganze Dorf prägt: Die Gemeinschaft. Regisseur Stefan Sternad porträtiert in dieser filmischen Reise den Alltag und das besondere Lebensgefühl in den Bergen - zwischen Kühen, Chören und Wirtshausmusik.

