Dokumentation
Vom Leben in Johnsbach und Steirischen Krakau
Hier stehen zwei besondere Orte im Mittelpunkt: Johnsbach im Gesäuse und die Krakau im Bezirk Murau - zertifizierte Bergsteigerdörfer, geprägt von sanftem Tourismus, Tradition, Naturverbundenheit.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.03.2026
- 15:15 - 16:00 Uhr
Ariane Auch, Wirtin im Gasthof Kölbl in Johnsbach, kam über Umwege von Berlin ins Gesäuse. Ihr Gasthof ist Treffpunkt für Gäste, Musikwochen und gesellige Abende: "Ich bin nie einsam, weil hier immer etwas los ist."
Auch der Heimatkundler Ernst Kren bringt es auf den Punkt: "Das Gesäuse ist schon etwas ganz Besonderes!" Mit seinen Büchern zur Alpingeschichte des Gesäuses oder dem berühmten Bergsteigerfriedhof von Johnsbach (Bild oben) hält er die Vergangenheit lebendig.
Nicht weniger verbunden mit ihrer Heimat zeigt sich Biobäuerin Maria Schitter aus der Krakau: "Einsam fühle ich mich eigentlich überhaupt nie! Wenn man einen stillen Moment findet irgendwo, dann genießt man ihn."
Als Chorleiterin, Mutter und engagierte Landwirtin lebt sie das vor, was das ganze Dorf prägt: Die Gemeinschaft. Regisseur Stefan Sternad porträtiert in dieser filmischen Reise den Alltag und das besondere Lebensgefühl in den Bergen - zwischen Kühen, Chören und Wirtshausmusik.