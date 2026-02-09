Bergsteigerdörfer in Tirol - Steinberg am Rofan und Sellraintal

Alpakazucht in Steinberg; Alpakas von Michael Lengauer.

Quelle: ORF / IP Film

Ausschlaggebend ist der Schutz der Natur durch die Dorfgemeinschaft, abseits vom Massentourismus. Geprüft wird dies vom Alpenverein, der diese Auszeichnung auch verleiht. Meist an Orte mit einer langen Tradition im Alpintourismus. Sellraintal und Steinberg am Rofan (Bild oben) sind zwei dieser Bergsteigerdörfer in Österreich.



Diese "Land der Berge"-Produktion schaut sich diesmal das Leben im Tiroler Sellrain und Rofan genauer an und lässt Einheimische zu Wort kommen, die diese Idee mit Begeisterung, aber auch mit allen Herausforderungen, leben.



Eine Dokumentation von Stefan Sternad