Panoramablick auf das Dorf Steinberg am Rofan, umgeben von üppigen grünen Wiesen und der majestätischen Bergkette des Rofans.

Dokumentation

Bergsteigerdörfer in Tirol - Steinberg am Rofan und Sellraintal

Tirol und die Berge: Urlaub in den Bergen, Wandern, Ruhe und die Abkehr von der Alltagshektik. Das ist die Philosophie der über 20 Bergsteigerdörfer in Österreich.

Sendetermin
20.03.2026
16:00 - 16:45 Uhr

Ein Bergsteigerdorf ist man nicht, man muss es sich schon verdienen.

Mann im Hut steht hinter einer Herde neugieriger Alpakas verschiedener Farben auf einer grünen Wiese in einer Berglandschaft.
Alpakazucht in Steinberg; Alpakas von Michael Lengauer.
Quelle: ORF / IP Film

Ausschlaggebend ist der Schutz der Natur durch die Dorfgemeinschaft, abseits vom Massentourismus. Geprüft wird dies vom Alpenverein, der diese Auszeichnung auch verleiht. Meist an Orte mit einer langen Tradition im Alpintourismus. Sellraintal und Steinberg am Rofan (Bild oben) sind zwei dieser Bergsteigerdörfer in Österreich.

Diese "Land der Berge"-Produktion schaut sich diesmal das Leben im Tiroler Sellrain und Rofan genauer an und lässt Einheimische zu Wort kommen, die diese Idee mit Begeisterung, aber auch mit allen Herausforderungen, leben.

Eine Dokumentation von Stefan Sternad

