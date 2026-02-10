Hauptnavigation

Bergdorf aus der Vogelperspektive

Dokumentation

Vom Leben in Kreuth und Mauthen

Stefan Sternad beleuchtet das Leben der Menschen in den Gemeinden Kreuth in Bayern und Mauthen in Kärnten, beides sogenannte Bergsteigerdörfer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.03.2026
14:30 - 15:15 Uhr

Mehr

Bergsteigerdörfer Sendetypical

Bergsteigerdörfer

Beide Dörfer sind Teil der Bergsteigerdörfer-Initiative des Alpenvereins und haben sich dazu verpflichtet, deren strenge Kriterien einzuhalten.

Blick auf ein Bergdorf von einer Wiese aus gesehen
Kreuth, Bayern, Ortsansicht
Quelle: ORF/ipFilm

Die Entscheidung der Dorfbewohner für sanften Tourismus und schonenden Umgang mit der Natur, legt das Leben für Generationen fest. Es ist eine Abkehr von großen Hotelanlagen zugunsten einheimischer Unterkünfte.

Die Bewohner von Kreuth und Mauthen setzen alles daran, ihre einzigartige Landschaft und Natur zu bewahren. Almpächter Alexander Mehringer aus Kreuth bringt es mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: "Der Sommer ist - neben Herbst, Winter und Frühling - definitiv die schönste Jahreszeit!" Und fügt hinzu: "Es ist bei uns einfach immer schön."

Bergsee aus der Vogelperspektive
Grünsee bei Mauthen
Quelle: ORF/ipFilm

Die Lage der Orte inmitten der alpinen Landschaft zieht das ganze Jahr über Urlauber an und stärkt die lokale Wirtschaft nachhaltig. Für Mauthen (Bild ganz oben) ist es immens wichtig, ein Bergsteigerdorf zu sein.

Es gibt sehr viele schöne Flecken auf der Welt, noch mehr schöne Flecken in Österreich, aber Mauthen ist schon ein besonderes Plätzchen," stellt Barbara Holzapfel stolz fest. "Weniger, aber dafür besser!" - spiegelt die Überzeugungen und Werte der Menschen in Mauthen und Kreuth wider.

