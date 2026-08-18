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Die Abbildung zeigt eine Frau, die lächelnd drei kleine Vögel in ihren Händen hält. Sie trägt ein dunkles Oberteil und hat ein kurz geschnittenes, braunes Haar. Ihr Gesicht strahlt Freude aus, während sie den Vögeln Beachtung schenkt. Um sie herum sind kahle Äste zu sehen, die sich im Hintergrund befinden und von sanftem Licht beleuchtet werden, was eine einladende und freundliche Atmosphäre schafft. Der Hintergrund zeigt grünes Gras. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Verbundenheit zur Natur und zu den Tieren.

Dokumentation

Bergbäuerinnen in Südtirol - Auf zu neuen Horizonten

Wir begleiten Bergbäuerinnen in Südtirol in ihrem Alltag: im Stall, auf den Wiesen oder bei handwerklichen Tätigkeiten rund um den Hof.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.09.2026
19:30 - 20:15 Uhr
Das Bild zeigt ein Kind, das ein Kalb an einer Leine führt. Die Umgebung ist eine grüne Wiese, die von Bäumen umgeben ist. Es ist ein sonniger Tag und die Farben des Bildes sind kräftig, mit grünem Gras im Vordergrund und Laubbäumen im Hintergrund, die teilweise herbstliche Blätter haben. Das Kind trägt einen grauen Kapuzenpullover und schwarze Hosen. Das Kalb ist schwarz-weiß gefleckt und scheint energetisch zu sein, während es dem Kind folgt. Die Szene vermittelt eine ländliche Atmosphäre und zeigt den Alltag in der Natur.
Evelyn Ammeg mit Kalb.
Quelle: GEOSFILM

Matthias und Hubert Schönegger geben einen authentischen Einblick in eine Lebensform, die von Gemeinschaft, Kreativität und großem Engagement geprägt ist. Im Mittelpunkt stehen drei beeindruckende Bergbäuerinnen und ihre ganz persönlichen Geschichten.

Irene Amegg lebt mit ihrer Familie auf dem Haselberghof am Hochplateau Unterfennberg, wo sie gemeinsam mit ihren Töchtern den Hofalltag gestaltet.

Das Bild zeigt eine Frau mit zwei kleinen Mädchen in einer ländlichen Umgebung. Die Frau trägt ein Baby in einer Tragevorrichtung auf ihrem Bauch und hat eine Brille auf. Sie ist mit einem blauen Oberteil und einem hellen Pullover darunter gekleidet. Die beiden Mädchen sind ebenfalls warm angezogen; eines trägt eine pinke Jacke, während das andere ein rot-weißes Outfit hat. Im Hintergrund sind eine Holzumzäunung und Weideland zu sehen, das auf eine ländliche Umgebung hindeutet. Die Szene wirkt harmonisch und fröhlich, da die Familie gemeinsam spazieren geht. Es scheint ein sonniger Tag zu sein, was durch das Licht und die Farben des Bildes unterstützt wird.
Kathrin Brugger mit Sohn und Töchter, Sarntal.
Quelle: GEOSFILM

Kathrin Freund (Bild ganz oben) führt einen abgelegenen Hof im Pflerschtal unter den Felswänden des Tribulaun und widmet sich mit besonderer Leidenschaft der Haltung und Pflege vieler Kleintiere.

Im Sarntal arbeitet Kathrin Tschurtschentaler Brugger mit ihrer Familie am Grubhof, wo ihr besonders das Verarbeiten der Kräuter und das Musizieren am Herzen liegt.

Ein Film von Matthias und Hubert Schönegger.

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