Dokumentation
Bergbäuerinnen in Südtirol - Auf zu neuen Horizonten
Wir begleiten Bergbäuerinnen in Südtirol in ihrem Alltag: im Stall, auf den Wiesen oder bei handwerklichen Tätigkeiten rund um den Hof.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2026
- 19:30 - 20:15 Uhr
Matthias und Hubert Schönegger geben einen authentischen Einblick in eine Lebensform, die von Gemeinschaft, Kreativität und großem Engagement geprägt ist. Im Mittelpunkt stehen drei beeindruckende Bergbäuerinnen und ihre ganz persönlichen Geschichten.
Irene Amegg lebt mit ihrer Familie auf dem Haselberghof am Hochplateau Unterfennberg, wo sie gemeinsam mit ihren Töchtern den Hofalltag gestaltet.
Kathrin Freund (Bild ganz oben) führt einen abgelegenen Hof im Pflerschtal unter den Felswänden des Tribulaun und widmet sich mit besonderer Leidenschaft der Haltung und Pflege vieler Kleintiere.
Im Sarntal arbeitet Kathrin Tschurtschentaler Brugger mit ihrer Familie am Grubhof, wo ihr besonders das Verarbeiten der Kräuter und das Musizieren am Herzen liegt.
Ein Film von Matthias und Hubert Schönegger.