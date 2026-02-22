Dokumentation
Auf Schmugglers-Pfaden - Die Wegbereiter Englands 3/3
Plymouth – einst letzter europäischer Stopp der Mayflower – bildet den Auftakt der letzten Etappe des über 1000 Kilometer langen South West Coast Path.
bis 25.03.2026
Die Hafenstadt mit ihrer maritimen Vergangenheit und charmanten Cafés verbindet Geschichte und Genuss. In Dartmouth, wo einst Schiffe zu den Kreuzzügen aufbrachen, findet heute die traditionsreiche Royal Regatta statt.
Mit dabei: Para-Ruderin Sophie Harris, die trotz Beinverlust weiterhin für den "Mayflower Offshore Rowing Club" antritt. Weiter südlich führt der Küstenpfad durch das historische Dorf Cockington mit seinen reetgedeckten Cottages und dem Kunst- und Handwerkszentrum Cockington Court.
Dort können Reisende Glasbläsern, traditionellen Schmieden und Kunstschaffenden in ihren Ateliers bei der Arbeit zuschauen. In den "Beer Quarry Caves" bei Exeter wurde über 2000 Jahre lang Stein für britische Kathedralen gebrochen und bearbeitet. Martin Pike führt heute Interessierte durch das unterirdische Labyrinth. Rund um die Hafenstadt Lyme Regis wird die Jurassic Coast zum lebendigen Museum mit Fossilien aus dem frühen Jura. Nach dem Besuch einer Mikrobrauerei führt der Schmugglerweg nach Abbotsbury zur weltweit einzigen von Menschen betreuten Höckerschwan-Kolonie.
Geowissenschaftlerin Saskia Elliott ist Expertin für die prähistorische Geschichte von Chesil Beach und Portland. Nach über 1000 Kilometern, vier Grafschaften und unzähligen Geschichten erreicht der längste Nationalpfad Großbritanniens sein Ziel: Poole in Dorset – Europas größter Naturhafen. Dort verbindet sich Artenvielfalt mit nachhaltiger Fischerei. Herzmuschelfischer Tom Russell und Mike Baeley sind sich einig: Sie haben den schönsten Arbeitsplatz der Welt.