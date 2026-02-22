Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Auf Schmugglers Pfaden
  4. Von Nord bis Süd Cornwall

Dokumentation

Auf Schmugglers Pfaden - Die Wegbereiter Englands 2/3

Die Reise entlang des South West Coast Path führt weiter nach Cornwall – beginnend im kleinen Hafenort Bude. Dort leben die Menschen ihre kornische Kultur mit Leidenschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 25.03.2026

Mehr

Auf Schmugglers Pfaden Sendetypical

Auf Schmugglers Pfaden

Über grasbewachsene Klippenpfade zieht sich der Weg südwärts, vorbei am sagenumwobenen Bodmin Moor. Dort liegt das "Jamaican Inn", einst Umschlagplatz für Schmugglerware, heute ein Ort voller Legenden. Geisterjägerin Karin Beasant erzählt von nächtlichen Erscheinungen.

Auch Schriftstellerin Daphne du Maurier und Regisseur Alfred Hitchcock ließen sich dort von der düsteren Atmosphäre inspirieren.

Historikerin und Podcasterin Elizabeth Dale führt durch das karge Moorland zu mystischen Steinkreisen und bronzezeitlichen Gräbern – einem Ort, an dem der Sage nach König Artus' Schwert Excalibur versenkt wurde. Weiter entlang an Cornwalls Küste führt der Schmugglerweg durch das Hafenstädtchen Padstow. Dort bewahren der frühere Meisterringer Gerry Cawley und seine Familie die jahrtausendealte Kampfkunst des Cornish Wrestlings, die bis heute von Jung und Alt ausgeübt wird.

In St. Ives entstehen in der renommierten "Leach Pottery" handgefertigte Keramiken – inspiriert von der Küste Cornwalls, gefertigt von Töpferin Britta James. Weiter auf dem "South West Coast Path" nach Land's End erhebt sich das Minack Theatre spektakulär aus der Klippe. Schauspieler Mark Harandon bringt dort täglich die Geschichte des Freilufttheaters auf die Bühne.

In der Umgebung von Falmouth prägen kornische Hecken – uralte Natursteinmauern – die Landschaft, gepflegt und bewahrt von Helen Bowkett. Schließlich erzählt Jeremy Rowett Johns, direkter Nachfahre der Polperro-Schmuggler, über die geschichtlichen Facetten des pittoresken Dorfs.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.