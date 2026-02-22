Dokumentation
Auf Schmugglers Pfaden - Die Wegbereiter Englands 2/3
Die Reise entlang des South West Coast Path führt weiter nach Cornwall – beginnend im kleinen Hafenort Bude. Dort leben die Menschen ihre kornische Kultur mit Leidenschaft.
- D / CH / A
- bis 25.03.2026
Über grasbewachsene Klippenpfade zieht sich der Weg südwärts, vorbei am sagenumwobenen Bodmin Moor. Dort liegt das "Jamaican Inn", einst Umschlagplatz für Schmugglerware, heute ein Ort voller Legenden. Geisterjägerin Karin Beasant erzählt von nächtlichen Erscheinungen.
Auch Schriftstellerin Daphne du Maurier und Regisseur Alfred Hitchcock ließen sich dort von der düsteren Atmosphäre inspirieren.
Historikerin und Podcasterin Elizabeth Dale führt durch das karge Moorland zu mystischen Steinkreisen und bronzezeitlichen Gräbern – einem Ort, an dem der Sage nach König Artus' Schwert Excalibur versenkt wurde. Weiter entlang an Cornwalls Küste führt der Schmugglerweg durch das Hafenstädtchen Padstow. Dort bewahren der frühere Meisterringer Gerry Cawley und seine Familie die jahrtausendealte Kampfkunst des Cornish Wrestlings, die bis heute von Jung und Alt ausgeübt wird.
In St. Ives entstehen in der renommierten "Leach Pottery" handgefertigte Keramiken – inspiriert von der Küste Cornwalls, gefertigt von Töpferin Britta James. Weiter auf dem "South West Coast Path" nach Land's End erhebt sich das Minack Theatre spektakulär aus der Klippe. Schauspieler Mark Harandon bringt dort täglich die Geschichte des Freilufttheaters auf die Bühne.
In der Umgebung von Falmouth prägen kornische Hecken – uralte Natursteinmauern – die Landschaft, gepflegt und bewahrt von Helen Bowkett. Schließlich erzählt Jeremy Rowett Johns, direkter Nachfahre der Polperro-Schmuggler, über die geschichtlichen Facetten des pittoresken Dorfs.