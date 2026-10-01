Dokumentation
Argentinien 4/4
Argentinien vereint Extreme: Gletscher, Wüsten, Regenwald und Megacities. Von den Anden bis zum Atlantik, vom Chaco bis nach Feuerland und Patagonien warten Naturwunder und Kulturen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.10.2026
- 16:15 - 17:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Dort leben Menschen, die Traditionen mit Leidenschaft bewahren. Inmitten des Regenwalds stürzen die gewaltigen Iguazú-Wasserfälle auf fast drei Kilometern Breite in die Tiefe. Weiter südlich, in Misiones, baut die Familie Kraus nachhaltig Yerba Mate an.
Im Reservat El Yerbalito kümmern sich die Biologinnen Marianela Masat und Candela Fracchia um die Rückkehr verschwundener Tierarten. Sie beobachten die Ameisenbärin Churita mit ihrem Nachwuchs und wachen über die Auswilderung seltener Grünflügelaras – ein Pionierprojekt für den Artenschutz in den Esteros del Iberá. Weiter westlich liegt das Bañado La Estrella in Formosa, das zweitgrößte Feuchtgebiet Argentiniens. Dort lebt Valoy Salazar, Anführer der indigenen Pilagá-Gemeinschaft, die ihr Leben eng an die Schwankungen des Wassers angepasst hat.
In San Antonio de los Cobres, hoch in den Anden, startet auf fast 4000 Metern Höhe der berühmte Tren a las Nubes. Eisenbahner Humberto Calpanchai sorgt dort seit Jahrzehnten für den sicheren Betrieb. Der "Zug in den Wolken" fährt über Viadukte und durch Tunnel zu einem der spektakulärsten Sehnsuchtsorte Argentiniens. Die Menschen in der Chaco-Region und in den Anden leben zwischen Wildnis, Tradition und moderner Infrastruktur – in einer Region voller Gegensätze und einzigartiger Geschichten.