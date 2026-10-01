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Ein älterer Mann sitzt in einem Flugzeugcockpit. Er trägt einen grünen Pilotenanzug mit Abzeichen. Vor ihm sind verschiedene Instrumente und Anzeigen. Im Hintergrund ist blauer Himmel zu sehen.

Dokumentation

Argentinien 3/4

Im Andenhochland prägen bunte Gipfel die karge wüstenartige Landschaft. Auf gut 4200 Metern Höhe liegt die Laguna Brava, eines der letzten Refugien für bedrohte Flamingos.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.10.2026
15:30 - 16:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Argentinien – Sendetypical

Argentinien

Ornithologin Rebecca Lobo beobachtet die Tiere und setzt sich für den Schutz von Natur und Vögeln ein. Bis zu 310 sternenklare Nächte gibt es im Nationalpark El Leoncito. Beste Bedingungen für das Observatorium Casleo, das sich dort angesiedelt hat.

Ariel Rodriguez untersucht die Lichtverschmutzung der Umgebung und kümmert sich um die Gäste der Sternwarte.

Am Fuß der Anden liegt die fruchtbarste Region des Landes: die Provinz Mendoza, Heimat weltberühmter Weine. Celina Bartholomé betreibt mit ihrer Familie dort ein kleines ökologisches Weingut. Vor den Toren Mendozas thront der Aconcagua, mit 6959 Metern Amerikas höchster Berg. Jedes Jahr versuchen Hunderte Alpinisten den Gipfel zu erklimmen. Dabei hilft ihnen Luisina Altuve. Sie betreut die Gäste in einem der Basecamps am Berg. Weiter im Westen, in der Provinz San Luis, schwemmt der Rio Amarillo Gold aus den Bergen ins Tal.

Daniel Villegas schürft nach dem edlen Metall, wann immer er Zeit findet. Über den Gipfeln der Sierra ziehen Andenkondore ihre Runden. Ihre Flügelspannweite beträgt bis zu drei Meter. In Córdoba hat Luftwaffenveteran Eduardo Álvarez eine kleine Flugschule. Über den grünen Gipfeln der Provinz bringt er seinen Schülerinnen und Schülern alles bei, was sie für ihre Pilotenlizenz brauchen. Der endlose Horizont und die wilde Schönheit des Landes – das prägt die Menschen im Nordwesten Argentiniens.

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