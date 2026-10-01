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Eine Frau mit einem schwarzen Kleid und roten Schuhen tanzt in einer Straße. Hinter ihr sind ein Mann im Anzug, eine belebte Café-Szene und mehrere bunte Wandbilder zu sehen.

Dokumentation

Argentinien 2/4

Die gesamte Pamparegion erstreckt sich über 750.000 Quadratkilometer. Es ist ein einzigartiges Ökosystem mit extrem trockenen und sehr fruchtbaren Gebieten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.10.2026
14:45 - 15:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Argentinien – Sendetypical

Argentinien

In General Acha, mitten in der Pampa Seca, führt Gabriela Iturrioz einen Auktionshandel. Sie gehört zu den wenigen Frauen im Land, die Viehauktionen leiten. In Capitán Sarmiento, im fruchtbaren Teil der Pampa, liegt eine Hochburg für edle Pferderassen.

Besonders für Polo- und Rennpferde ist die Region bekannt. Federico Iguacel betreibt in dritter Generation einen Zuchtbetrieb. Jedes Jahr hofft er aufs Neue, einen Champion hervorzubringen.

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Rosario ist die Geburtsstadt von Fußballstar Lionel Messi. Auf der ganzen Welt eifern Jungs und Mädchen ihm nach. Dort könnte dieser Traum Wirklichkeit werden. In einer Fußballakademie hat der Nachwuchs die Chance, eines Tages für einen großen Club spielen zu dürfen. Esteban Ferrand ist einer von ihnen. Sein Spitzname: la Pulga, der Floh, was auch Messis Spitzname ist.

An der Ostküste verzweigt der Fluss Paraná sich im Tigre Delta. Ein Geflecht aus unzähligen Kanälen, Flüsschen und Seen. Wer dort lebt, ist auf ein Boot angewiesen. So wie Tierärztin Leila Pelusa, die ihre Patienten mit ihrer mobilen Tierarztpraxis vom Wasser aus besucht.

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