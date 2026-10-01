Dokumentation
Argentinien 1/4
Ushuaia ist die Hauptstadt der Provinz Feuerland und zugleich die südlichste Stadt der Welt. In den Gewässern des Beagle-Kanals spiegeln sich Gletscher, geformt von uralten Eisschilden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.10.2026
- 14:05 - 14:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Mit einer Fläche von 630 Quadratkilometern beherbergt der Nationalpark Tierra del Fuego die südlichsten Wälder der Welt sowie einige der tiefsten Fjorde Argentiniens. Dort stellt sich die Königskrabbenfischerin Liz Consentino den Herausforderungen der stürmischen See.
Die karge Steppe Feuerlands ist Teil der riesigen Schafweideregion Patagoniens mit rund 15 Millionen Tieren. Dort lebt und arbeitet der Gaucho Miguel Burgos auf einem der größten traditionellen Landgüter, der Estancia Menéndez.
In Patagonien dominieren kristallblaue Seen, grüne Wälder und schneebedeckte Gipfel. Der Monte-León-Nationalpark ist Zufluchtsraum für Guanakos, Seelöwen und Seevögel – und Beispiel für den Schutz weitgehend unberührter Landschaften. Puma-Experte Emiliano Donadio erforscht dort das Leben der Raubkatzen in Patagoniens Wildnis.
Im Fitz-Roy-Nationalpark stehen die spektakulären Granitgipfel im Zentrum. Der markante Fitz Roy gilt unter Alpinisten als einer der schwierigsten Berge der Welt. Internationale Kletterer stellen sich dort in der extremen Natur Patagoniens den Herausforderungen dieser legendären Wand.