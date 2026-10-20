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Ein Haus auf einer kleinen Insel von Wasser umgeben

Dokumentation

An den smaragdgrünen Flüssen - Zwischen Bergen und Meer

Der Tagliamento gilt als letzter ungezähmter Wildfluss der Alpen. Das Naturparadies zwischen Azurblau und Smaragdgrün fasziniert Wissenschaft und Kunst.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.11.2026
21:00 - 21:45 Uhr

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An den smaragdgrünen Flüssen Typical

An den smaragdgrünen Flüssen

Von den Karnischen Alpen bis zur Adria: Der Tagliamento und seine Nebenflüsse Meduna, Cellina und Livenza formen eine einzigartige Auenlandschaft mit türkisfarbenen Becken, wilden Schluchten und einer Tierwelt von seltener Vielfalt.

Letzter großer Wildfluss der Alpen

Ein Flussdelta von oben gesehen
Der Tagliamento zwischen Osoppo und Trasaghis markiert einen der landschaftlich faszinierendsten und ökologisch bedeutendsten Abschnitte des letzten großen Wildflusses der Alpen.
Quelle: ORF/Lagoon Motion Pictures

Der Tagliamento fließt 172 Kilometer durch die Karnischen Alpen bis zur Adria. Für die Wissenschaft ist er ein Freiluftlabor, in dem sich die Dynamik einer intakten Auenlandschaft studieren lässt. Anna Scaini ist an seinen Ufern aufgewachsen und forscht heute als Hydrologin an der Universität Stockholm über das Wechselspiel von Gesellschaft und Wasser, zu Wertekonflikten, Klimawandel und Nachhaltigkeit.

Eine lange Freundschaft verbindet sie mit Alessandro Merci, der im Paddelboot unzählige Flüsse Italiens befahren hat. Ihm liegt der Schutz des Tagliamento besonders am Herzen liegt, denn die Ursprünglichkeit des Flusses war schon mehrmals durch Stauseeprojekte bedroht.

Naturdenkmal und eines der schönsten Gewässer Italiens

Eine Luftaufnahme von einer Bergregion mit Fluss
Der Zusammenfluss von Tagliamento und Būt (Torrente Būt) befindet sich in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien direkt bei der Stadt Tolmezzo.
Quelle: ORF/Lagoon Motion Pictures

Auch Regisseur Pier Paolo Pasolini liebte den "Tiliment": In Casarsa, unweit des Flusses, lernte er schwimmen und beschrieb ihn als Rückgrat, das Friaul-Julisch Venetien in zwei Hälften teile. Der Nebenfluss Meduna entspringt in den Karnischen Dolomiten; sein Teilabschnitt Pozze Smeraldine gilt mit smaragdgrünem Wasser als Naturdenkmal und wurde vom "Guardian" zu den schönsten Gewässern Italiens benannt. Sein Zwilling Cellina formt in der Forra del Cellina eine sechs Kilometer lange Schlucht, heute ein UNESCO-Welterbe. Beide Flüsse versickern in den Magredi, einem 400 Quadratkilometer großen Schotter-Naturpark mit einzigartiger Steppenflora, ehe sie bei Pordenone wieder an die Oberfläche treten.

Naturfotograf Sergio Vaccher hat mit preisgekrönten Bildern zur Bekanntheit der Magredi beigetragen. Wo Cellina und Meduna ineinanderfließen, erzeugt die Familie Pagura seit 1879 in ihrer Distilleria Grappa, der veredelt ist mit reinstem Quellwasser. Der Fluss Livenza entspringt dem tiefblauen Gorgazzo-Teich. Er fließt durch wilde Täler und Wälder, bis er unweit der Stadt Sacile das flache Land erreicht.Schriftsteller Emilio Rigatti eroberte ihn im Kajak und schrieb einen Reiseführer zu Orten wie Pordenone, Portobuffolè und Sacile. Diese Stadt bekam 1190 unter Kaiser Barbarossa als erste Friauls eine eigene Verfassung und war lange der wichtigsterVerkehrsweg zur Adria.

Einzigartige Lagune

Eine Lagune von oben gesehen
Marano Lagoon, Lagune in Italien.
Quelle: ORF/Lagoon Motion Pictures

Am Unterlauf des Tagliamento formen Wind und Gezeiten eine Lagune mit Sandbänken und Fischerbooten. Das Fischerdorf Marano Lagunare ist heute größter Fischereihafen Friaul-Julisch Venetiens und ein echter Geheimtipp.

Auf den vorgelagerten Inseln stehen die Casoni, schilfgedeckte Fischerhütten, von Generation zu Generation weitergegeben. Nico Pavan, ist einer der Besitzer. Er kümmert sich auch um den Erhalt der Naturschutzgebiete Valle Canal Novo und Foci dello Stella.

Ein Film von Björn Kölz und Karim Kosta.

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