Dokumentation
An den smaragdgrünen Flüssen - Zwischen Bergen und Meer
Der Tagliamento gilt als letzter ungezähmter Wildfluss der Alpen. Das Naturparadies zwischen Azurblau und Smaragdgrün fasziniert Wissenschaft und Kunst.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.11.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
Von den Karnischen Alpen bis zur Adria: Der Tagliamento und seine Nebenflüsse Meduna, Cellina und Livenza formen eine einzigartige Auenlandschaft mit türkisfarbenen Becken, wilden Schluchten und einer Tierwelt von seltener Vielfalt.
Letzter großer Wildfluss der Alpen
Der Tagliamento fließt 172 Kilometer durch die Karnischen Alpen bis zur Adria. Für die Wissenschaft ist er ein Freiluftlabor, in dem sich die Dynamik einer intakten Auenlandschaft studieren lässt. Anna Scaini ist an seinen Ufern aufgewachsen und forscht heute als Hydrologin an der Universität Stockholm über das Wechselspiel von Gesellschaft und Wasser, zu Wertekonflikten, Klimawandel und Nachhaltigkeit.
Eine lange Freundschaft verbindet sie mit Alessandro Merci, der im Paddelboot unzählige Flüsse Italiens befahren hat. Ihm liegt der Schutz des Tagliamento besonders am Herzen liegt, denn die Ursprünglichkeit des Flusses war schon mehrmals durch Stauseeprojekte bedroht.
Naturdenkmal und eines der schönsten Gewässer Italiens
Auch Regisseur Pier Paolo Pasolini liebte den "Tiliment": In Casarsa, unweit des Flusses, lernte er schwimmen und beschrieb ihn als Rückgrat, das Friaul-Julisch Venetien in zwei Hälften teile. Der Nebenfluss Meduna entspringt in den Karnischen Dolomiten; sein Teilabschnitt Pozze Smeraldine gilt mit smaragdgrünem Wasser als Naturdenkmal und wurde vom "Guardian" zu den schönsten Gewässern Italiens benannt. Sein Zwilling Cellina formt in der Forra del Cellina eine sechs Kilometer lange Schlucht, heute ein UNESCO-Welterbe. Beide Flüsse versickern in den Magredi, einem 400 Quadratkilometer großen Schotter-Naturpark mit einzigartiger Steppenflora, ehe sie bei Pordenone wieder an die Oberfläche treten.
Naturfotograf Sergio Vaccher hat mit preisgekrönten Bildern zur Bekanntheit der Magredi beigetragen. Wo Cellina und Meduna ineinanderfließen, erzeugt die Familie Pagura seit 1879 in ihrer Distilleria Grappa, der veredelt ist mit reinstem Quellwasser. Der Fluss Livenza entspringt dem tiefblauen Gorgazzo-Teich. Er fließt durch wilde Täler und Wälder, bis er unweit der Stadt Sacile das flache Land erreicht.Schriftsteller Emilio Rigatti eroberte ihn im Kajak und schrieb einen Reiseführer zu Orten wie Pordenone, Portobuffolè und Sacile. Diese Stadt bekam 1190 unter Kaiser Barbarossa als erste Friauls eine eigene Verfassung und war lange der wichtigsterVerkehrsweg zur Adria.
Einzigartige Lagune
Am Unterlauf des Tagliamento formen Wind und Gezeiten eine Lagune mit Sandbänken und Fischerbooten. Das Fischerdorf Marano Lagunare ist heute größter Fischereihafen Friaul-Julisch Venetiens und ein echter Geheimtipp.
Auf den vorgelagerten Inseln stehen die Casoni, schilfgedeckte Fischerhütten, von Generation zu Generation weitergegeben. Nico Pavan, ist einer der Besitzer. Er kümmert sich auch um den Erhalt der Naturschutzgebiete Valle Canal Novo und Foci dello Stella.
Ein Film von Björn Kölz und Karim Kosta.