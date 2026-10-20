An den smaragdgrünen Flüssen - Zwischen Bergen und Meer

Der Zusammenfluss von Tagliamento und Būt (Torrente Būt) befindet sich in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien direkt bei der Stadt Tolmezzo.

Quelle: ORF/Lagoon Motion Pictures

Auch Regisseur Pier Paolo Pasolini liebte den "Tiliment": In Casarsa, unweit des Flusses, lernte er schwimmen und beschrieb ihn als Rückgrat, das Friaul-Julisch Venetien in zwei Hälften teile. Der Nebenfluss Meduna entspringt in den Karnischen Dolomiten; sein Teilabschnitt Pozze Smeraldine gilt mit smaragdgrünem Wasser als Naturdenkmal und wurde vom "Guardian" zu den schönsten Gewässern Italiens benannt. Sein Zwilling Cellina formt in der Forra del Cellina eine sechs Kilometer lange Schlucht, heute ein UNESCO-Welterbe. Beide Flüsse versickern in den Magredi, einem 400 Quadratkilometer großen Schotter-Naturpark mit einzigartiger Steppenflora, ehe sie bei Pordenone wieder an die Oberfläche treten.



Naturfotograf Sergio Vaccher hat mit preisgekrönten Bildern zur Bekanntheit der Magredi beigetragen. Wo Cellina und Meduna ineinanderfließen, erzeugt die Familie Pagura seit 1879 in ihrer Distilleria Grappa, der veredelt ist mit reinstem Quellwasser. Der Fluss Livenza entspringt dem tiefblauen Gorgazzo-Teich. Er fließt durch wilde Täler und Wälder, bis er unweit der Stadt Sacile das flache Land erreicht.Schriftsteller Emilio Rigatti eroberte ihn im Kajak und schrieb einen Reiseführer zu Orten wie Pordenone, Portobuffolè und Sacile. Diese Stadt bekam 1190 unter Kaiser Barbarossa als erste Friauls eine eigene Verfassung und war lange der wichtigsterVerkehrsweg zur Adria.