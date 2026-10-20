An den smaragdgrünen Flüssen - Im Süden der Alpen

Risorgive del Vinchiaruzzo, (Risorgive (Grundwasserquellen) des Vinchiaruzzo

Quelle: ORF/Lagoon Motion Pictures.

Nichts hat diesen Landstrich zwischen Slowenien und der norditalienischen Provinz Friaul-Julisch Venetien so geprägt wie seine Flüsse.



Entsprungen aus einer Karstquelle am Südrand der Alpen, ist die Soča berühmt für Wasserfälle, Stromschnellen und ihre ausgeprägt smaragdgrüne Farbe. Das Grün entsteht aus dem Zusammenspiel von Kalkgestein der Julischen Alpen und dem glasklaren Wasser aus dem Triglav-Massiv.



Über 140 Kilometer durchquert der Fluss vielfältige Landschaften, bis er als Isonzo beim italienischen Monfalcone in die Adria mündet. Janez Polajnar paddelt seit mehr als vierzig Jahren auf der Soča und kennt jede Strömung.



Den slowenischen Olympia-Medaillengewinner beeindruckt der Fluss jedes Mal aufs Neue; für die Zukunft wünscht er sich ein Gleichgewicht zwischen Naturschutz und nachhaltigem Tourismus, damit diese außergewöhnliche Schönheit erhalten bleibt.