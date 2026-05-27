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Dokumentation

Herdentiere

Die großen Pflanzenfresser der Serengeti, darunter Elefanten, Gnus, Büffel und Giraffen, ziehen immer auf der Suche nach saftigen Weidegründen umher. Ihre Wanderungen sind spektakulär.

Produktionsland und -jahr:
Australien 2023
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 28.02.2027

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Afrikas Ikonen der Tierwelt

Afrikas Ikonen der Tierwelt

Sie sind die mächtigen Vegetarier der Savanne: Gnus, die jedes Jahr in riesigen Herden wandern, und die afrikanischen Elefanten mit ihrer komplexen Sozialstruktur. Deren Matriarchinnen erinnern sich noch nach Jahrzehnten an einmal zurückgelegte Wegstrecken.

Die größten Tierwanderungen der Welt

Zebras an einer Wasserstelle im Etosha Nationalpark in Namibia.
Je mehr Futter es gibt, unmso größer wird die Herde.
Quelle: Peter Frischmuth

Die Serengeti-Ebenen in Ostafrika sind jedes Jahr Schauplatz der spektakulären Wanderung der Gnus und Zebras. Sie folgen zu Hunderttausenden einem uralten Muster, das durch Regenfälle und Weidegründe bestimmt wird. Auf ihrer epischen Reise legen die Gnus über 2000 Kilometer im Jahr zurück. Selbst neugeborenen Kälber müssen schnell der Herde folgen können, sonst fallen sie den zahlreichen Raubtieren zum Opfer. In den Flüssen der Serengeti lauern die größten Krokodile der Welt, die jedes Jahr viele der wandernden Grasfresser erlegen.

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