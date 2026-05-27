Dokumentation
Großkatzen
Die drei großen Raubkatzen der Serengeti – Löwen, Leoparden und Geparden – können aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensweisen und Jagdmethoden gut koexistieren.
- Produktionsland und -jahr:
- Australien 2023
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.02.2027
In Nationalparks, vor allem in Ostafrika, wirkt die Welt der Raubkatzen noch heil. Dort jagen Löwenrudel, schlafen Leoparden auf Bäumen, und Geparden stellen den Antilopen nach. Doch der Schein trügt, denn diese symbolträchtigen Tierarten werden immer seltener.
Der Mensch vertreibt die Tiere
Seit Jahrzehnten sind Afrikas große Katzen Gegenstand zahlreicher Naturfilme und begehrte Fotomotive für Safaritouristen. Trotz eingerichteter Schutzgebiete sind die mächtigen Löwen, die verborgen lebenden Leoparden und die schnellen Geparden durch Wilderei und schnelle Ausbreitung der Menschen bedroht. Die großen Katzen verlieren immer mehr von ihrem Lebensraum. Die aufwendig gedrehte Dokumentation stellt die großen Raubkatzen Afrikas vor, gibt Einblicke in deren Familienleben und Jagdmethoden und thematisiert auch deren Gefährdung durch den Menschen.