Dokumentation
Afrika von oben: Sambia
Ein Flug über den Binnenstaat Sambia führt ins Herz des südlichen Afrikas. Das Land ist von mächtigen Flüssen durchzogen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.09.2027
Die Reise führt im Osten entlang des Sambesi über die üppigen Feuchtgebiete im Norden und erreicht schließlich das Luangwa-Tal im Osten. Im westlichen Flachland speist der Sambesi fruchtbare Überschwemmungsgebiete. Dort ist das Volk der Lozi zu Hause.
Wenn der Sambesi über die Ufer tritt, ziehen die Lozi in höher liegende Regionen. Es ist der Beginn eines feierlichen Massenexodus zum Klang von traditionellen Kriegstrommeln.
500 Kilometer flussabwärts bildet der Sambesi eine natürliche Grenze zu Simbabwe. Dort erreicht er sein tosendes Finale. Die Victoriafälle gehören zu den größten Wasserfällen der Erde. Nur wenige Kilometer nördlich lebt eines der am meisten bejagten Tiere Afrikas: Breitmaulnashörner. Nachdem sie in Sambia als ausgestorben galten, leben jetzt wieder acht Exemplare in einem Schutzgebiet. Sie sollen eine neue Population begründen. Als gefährdet gelten auch Afrikanische Elefanten. Durch Jäger und Wilderer sind sie von Ausrottung bedroht. Das Elefanten-Waisenhaus im Lilayi-Wildreservat ist das erste seiner Art im Süden Afrikas und bietet verwaisten Tieren Schutz.
Schauplatz der größten Säugetieransammlung der Welt sind die Wälder im Kasanka-Nationalpark: Bis zu zwölf Millionen Palmenflughunde kommen dort zusammen und fressen die Früchte wie wilde Feigen. Die auch als "Gärtner Afrikas" bekannten Flughunde werden Fruchtsamen über weite Gebiete verteilen.
Afrika von oben: Aus großer Höhe entsteht ein völlig neues Bild des für seine Wildnis berühmten Kontinents. Gesegnet mit einem reichen kulturellen Erbe und fantastischen Landschaften.