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Dokumentation

Abenteuer Brasilien – Ein Land wie ein Kontinent (3/5)

In den Lençóis Maranhenses verschmelzen Tausende Dünen mit funkelnden Süßwasserlagunen zu einem Naturspektakel zwischen Wüste und Wasserwelt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.08.2026

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Abenteuer Brasilien Sendetypical

Abenteuer Brasilien

Sylvestre Campe entdeckt ein Downwind-Mekka für Kitesurfer mit epischem Panorama. Im Dorf Atins trifft er den ehemaligen Programmierer André Penna, der dort mit seiner Frau Anamaria das große Glück zwischen Sand, Wind und Wellen gefunden hat.

Gemeinsam führen sie Gäste auf mehrtägige Touren – per Kite, Kanu oder zu Fuß – mitten durch den Nationalpark. In der abgelegenen Oase Baixa Grande begegnet Campe Dona Loza, die mit 13 Jahren verheiratet wurde und heute Touristen in Hängematten schlafen lässt.

Am Delta des Parnaíba schließlich wartet Zé Lima – Ex-Hubschrauber-Mechaniker, selbst ernannter Himmelsvater und stolzer Ziehvater eines Nasenbär-Babys. In seiner selbst gebauten Hütte am Strand serviert er Sylvestre das "beste Kokoswasser der Welt". Fließend Wasser? Fehlanzeige! Aber Freiheit hat dort mehr Wert als jeder Komfort.

Ein Trip durch Brasiliens geheimnisvollste Küstenlandschaft, wo Wind, Wildnis und Wunder aufeinandertreffen und ein Mann mit einem Motor sich mitten im Naturrausch verliert.

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