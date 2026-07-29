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Dokumentation

Abenteuer Brasilien – Ein Land wie ein Kontinent (1/5)

Wenn andere nur träumen, hebt Sylvestre Campe ab – wortwörtlich. In Rio nennen sie den Wahlbrasilianer mit bayrischen Wurzeln den "Propellermann vom Zuckerhut".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.08.2026

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Abenteuer Brasilien Sendetypical

Abenteuer Brasilien

Für ihn beginnt das wahre Abenteuer erst dort, wo der Asphalt aufhört und das Unbekannte beginnt. Mit nichts als einem Paramotor auf dem Rücken und einer Vision im Herzen durchquert Campe ein Land von kontinentalem Wahnsinn: ein so noch nie gesehenes Brasilien.

Jenseits von Samba und Copacabana sucht Campe das Verborgene, das Heilige, das Wilde - und findet es in einem der spektakulärsten und gefährlichsten Flugziele der Welt, dem sagenumwobenen Monte Roraima. Es ist ein Berg wie ein Mythos: 3000 Meter hoch, fast unbezwingbar, vom Wind gepeitscht, in Nebel gehüllt, von den Indigenen als "Mutter allen Wassers" verehrt.

Zwei Hubschrauber sind dort bereits abgestürzt, und trotzdem wagt Campe den Flug. An zwei glasklaren Tagen zeigt sich der Riese – majestätisch, ungeschützt, unnahbar. Landen? Unmöglich. Der Roraima ist heiliges Land, spirituelle Heimat der Götter. Also macht sich Campe mit seinem Team und Maki, dem indigenen Enkel eines Schamanen, zu Fuß auf den Gipfel – in eine Welt, die Sir Arthur Conan Doyle zur "Verlorenen Welt" machte und Pixar zur Kinolegende "Up" inspirierte.

Ein Mann. Ein Motor. Ein Traum. Und Brasilien aus der Luft, aus dem Herz – und jenseits aller Grenzen.

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