Nutzungs- und Reichweitenmessung

Getrennt von persönlichen Daten und von den Protokolldaten erheben wir mit mehreren unterschiedlichen Verfahren statistische Daten, die die Nutzung der ZDF-Online-Angebote dokumentieren. Mit Hilfe dieser Verfahren ermitteln wir im berechtigten Interesse des ZDF zur Optimierung unseres Angebots und zur bedarfsgerechten Gestaltung auf Basis von Art. 6 Abs 1 lit. f DSGVO, zum Beispiel, welche Teile unseres Angebots am häufigsten genutzt werden oder welche Videos an einem bestimmten Tag wie oft aufgerufen wurden.

Wir führen dabei zu keiner Zeit eine konkrete Beobachtung unserer Nutzer als identifizierbare Personen durch. Wenn Sie unser Internetangebot besuchen, fließen Ihre Nutzungsdaten in die statistischen Erhebungen mit ein, ohne dass sich daraus Rückschlüsse über Sie als Person ziehen lassen.



Das ZDF hat neben einer eigenen Nutzungsmessung auch Dienstleister für die Erhebung der Daten beauftragt, die verpflichtet sind, bei ihrer Arbeit die Datenschutzvorgaben der DSGVO einzuhalten und die dahingehend vom ZDF geprüft wurden.



Folgende Dienstleister wurden zur Erhebung der Nutzungsmessung vom ZDF beauftragt: