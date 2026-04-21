Klimakrise verändert Meeresströmungen
Eisige Winter könnten künftig in Norddeutschland normal werden. Und im Sommer das Gegenteil mit extremer Hitze - in ganz Europa. Grund dafür sind auch sich verändernde Meeresströmungen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 21.04.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
aktuell: Klimakrise verändert Meeresströmungen
Europa verdankt sein vergleichsweise mildes Klima einem komplexen System ozeanischer Strömungen im Atlantik. Durch die Erderwärmung verändert sich dieses System: Wärmeres und süßeres Meerwasser sinkt schlechter ab und schwächt die sogenannte Atlantische Umwälzzirkulation, kurz AMOC. Das hat Folgen, von kälteren Wintern bis hin zu häufigeren Extremwetterereignissen in Europa. Eine neue Studie verstärkt nun die Sorge um die Stabilität der AMOC.
Mit Gesprächsgast: Stefan Rahmstorf, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung
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Weniger Autos, mehr Leben: Wie Superblocks den öffentlichen Raum verändern
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