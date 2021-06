Ganz so einfach ist es nicht, sagt die Wissenschaft – allen voran der 2020 verstorbene Psychologe K. Anders Ericsson, der seine Kolleg*innen mit einer These aufrüttelte: mit richtigem Üben kann jeder alles erreichen. Bestätigt hat diese These die dänische Psychologin Susanne Bargmann, die mit Ende 40 ein Popalbum herausbringt.