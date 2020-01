Was ist eigentlich Sinn?

Die Wörter sind das Problem. "Was in den Zeichen nicht zum Ausdruck kommt, das zeigt ihre Anwendung." sagt Wittgenstein. Dann liegt der Sinn eines Begriffes darin, wie man ihn gebraucht. «Jedes Zeichen scheint allein tot. Was gibt ihm Leben? – Im Gebrauch lebt es.“ Allein der Ausdruck „Sinn machen“ ist doch schon Quatsch. Entweder ist der Sinn schon da oder nicht. Wobei es natürlich auch Leute gibt, die „Doppelwopper“ machen. Sinn ergeben kann eine Aussage nur aus sich selbst heraus. Alles andere ergibt sich dann von alleine.