Was ist eigentlich Pragmatismus?

Pragmatismus ist keine exakt zu bestimmende philosophische Methode, denn es gab bisher zwischen den Klassikern schon Probleme sich auf eine einzige Bedeutung festzulegen! Der Ausdruck "Pragmatismus" wird heute in einem weiteren Sinne in der Philosophie der USA gebraucht, die in verschiedener Weise den Old-School Pragmatismus mit Einsichten aus dem Empirismus verbindet.