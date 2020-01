Was ist eigentlich Logik?

Kleines Beispiel für Anfänger: Alle Menschen sind sterblich. Alle Griechen sind menschlich. Also: Alle Griechen sind sterblich! Keine Angst, es wird noch komplizierter! Denn diese Gleichung funktioniert nicht immer! In England gibt es keine Tollwut. In England gibt es Gibt es auch keine Störche. Also: Störche übertragen Tollwut?!? Blödsinn! Das Bedeutet, dass der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage durch die Wahrheitswerte ihrer Teilaussagen aber auch durch die Art, wie diese zusammengesetzt werden, bestimmt wird. Kapiert? Man nennt dies das „Prinzip der Zweiwertigkeit“. Die Logik versucht zu Ergebnissen zu kommen, in dem sie die Fragestellung in Einzelteile zerlegt, die sich mit „wahr“ oder „falsch“ beantworten lassen. Und daraus dann die Lösung bildet.