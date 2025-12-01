Hauptnavigation

Abwasser birgt wertvolle Ressourcen für die Energiewende und Nachhaltigkeit.

Wissen

NANO Doku: Flüssiges Gold – Was steckt im Abwasser?

Die Kläranlage der Zukunft ist Kraftwerk und Bioraffinerie zugleich. Sie erzeugt Strom und produziert Bioplastik, zudem gewinnt sie den äußerst knappen Nährstoff Phosphor aus Abwasser zurück. Wir gehen auf eine wissenschaftliche Schatzsuche im Abwasser.

Produktionsland und -jahr:
2025
Datum:
Sendetermin
11.12.2025
20:15 - 21:00 Uhr

Abwasser: Mehr als nur Abfall – eine wertvolle Ressource

Was tagtäglich durch unsere Kanalisation fließt, ist weit mehr als nur Abfall. Unser Abwasser ist eine komplexe Mischung aus Stoffen, in der sich wertvolle Ressourcen verbergen – Energie, Nährstoffe und sogar Informationen über unseren Alltag. Forschende weltweit versuchen, diesen Strom nutzbar zu machen.

Innovative Nutzung von Abwasser für eine nachhaltige Zukunft

In Hamburg entsteht derzeit eine der modernsten Abwasserwärmepumpen Europas: Sie soll künftig bis zu 39.000 Haushalte mit Heizenergie versorgen. In Oberbayern gewinnt ein Unternehmen aus Klärschlamm wertvollen Phosphor zurück – einen Rohstoff, der für die Landwirtschaft unverzichtbar ist. Die Biotechnologin Yuemei Lin von der Technischen Universität Delft entdeckte im Klärschlamm ein natürliches Polymer, das sich zu biologisch abbaubarem Kunststoff verarbeiten lässt.

Die Beispiele zeigen: Abwasser ist kein Abfallprodukt, sondern Teil mehrerer essentieller Rohstoffkreisläufe – ein Schlüssel für Energiewende, Ressourcenschutz und nachhaltiges Wirtschaften.

