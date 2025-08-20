Wissen
KI als Coach für alle Lebenslagen?
Ein Konflikt in der Arbeit oder der Streit in der Partnerschaft: Kommunikation will uns nicht immer gelingen. Könnte uns eine KI da nicht helfen? Genau das will Eric Mayer herausfinden – und findet sich in einem virtuellen Szenario wieder, das ihn an seine Grenze bringt.
- Datum:
Wie kann KI bei der Konfliktbewältigung helfen?
Eric Mayer testet eine KI-gestützte Coaching-Technologie am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. In einer VR-Simulation übernimmt er die Rolle eines Lehrers, der auf den schwierigen, KI-gesteuerten Schüler namens Alex trifft, der sich weigert, sein Handy wegzulegen. Trotz Bemühungen scheitert er im Konflikt. Erst mit Paula, seiner KI-Coachin, erkennt er, wie er empathischer reagieren und den Konflikt lösen könnte.
Wie funktioniert KI-gestütztes Coaching?
Die Technologie erfasst in Echtzeit Körperdaten wie Herzfrequenz, Mimik und Körpersprache, um das Verhalten des Nutzers zu analysieren. In der Simulation unterstützt sie Eric Mayer dabei, emotional zu reagieren und bessere Lösungen für den Konflikt zu finden. Die KI hilft ihm, seine Reaktionen in stressigen Situationen besser zu steuern.
Welche Rolle spielt emotionale Intelligenz im Coaching?
Überraschenderweise fördert die KI auch die emotionale Intelligenz. Zu Beginn der Simulation zeigt Eric Meyers Herzfrequenz eine blockierte emotionale Reaktion. Nach der Reflexion mit KI-Coach Paula wird seine Herzfrequenz variabler – ein Zeichen dafür, dass er empathischer wird. Dies deutet darauf hin, dass KI dabei helfen kann, emotionale Reaktionen zu steuern und mehr Empathie zu entwickeln.
Warum ist die Selbstreflexion ein wichtiger Bestandteil?
Der wahre Wert des KI-Coachings liegt in der Selbstreflexion. Die Technologie hilft den Nutzern, ihre eigenen emotionalen und kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern. Sie dient nicht nur als Unterstützung in Konfliktsituationen, sondern auch als Spiegel für die eigene Weiterentwicklung und das Bewusstsein über die eigenen Reaktionen.
Wird KI den menschlichen Coach ersetzen?
Obwohl KI beeindruckende Fähigkeiten zur Analyse und Reflexion besitzt, wird sie nie den menschlichen Kontakt ersetzen. Sie hilft dabei, emotionale Intelligenz zu fördern und soziale Kompetenz zu stärken, indem sie uns bessere Tools zur Selbstreflexion gibt. KI wird uns also eher besser machen, anstatt uns zu ersetzen.
NANO Doku Reihe
Wie verändert Künstliche Intelligenz die Gesellschaft? In der NANO Doku-Reihe "Kann ich mit KI...?“ geht Eric Mayer dieser Frage in verschiedenen Lebensbereichen nach. Was passiert, wenn Maschinen beginnen, menschliche Eigenschaften zu imitieren, vielleicht sogar zu perfektionieren – und was macht das mit uns Menschen?