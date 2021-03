Schönbrunn - Quelle der Schönheit

Zahlreiche Brunnen zieren den Schlosspark

Quelle: ORF

Es gilt ein oft zitiertes Thema aufregend zu variieren, Neugier zu wecken, aus Zeit und Raum zu lösen: Tage, Wochen und Monate werden zu Sekunden. Schwereloses Gleiten durch Raum und Zeit, Metamorphosen sichtbar zu machen, sich Schönbrunn aus unbekannten Perspektiven zu nähern, waren auch diesmal der visuelle Ansatz des Filmkünstlers Georg Riha. Mit seinem Werk will der Regisseur einen weiteren Meilenstein der Fernsehdokumentation setzen, der in seiner Vielschichtigkeit und Stimmung dem Gesamtkunstwerk Schönbrunn gerecht wird. Georg Rihas Produktionen "St. Stephan - Der lebende Dom" und "Glockner - Der schwarze Berg" haben ein Millionenpublikum in vielen Ländern fasziniert. In seinem neuesten Werk will der Regisseur nun einem der bedeutendsten Kulturdenkmäler Österreichs seine filmische Hommage erweisen.