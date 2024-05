Mosaik-Kunst in Italien - Werke für die Ewigkeit

Mosaik-Schule in Spilimbergo, Italien.

Quelle: ORF/GS FILM

Beim Schneiden der Steine wurden und werden damals wie heute wunderschöne Farbschattierungen sichtbar. Die Schule wurde 1922 in Spilimbergo gegründet. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie nur von Männern besucht worden. Heute hingegen sind etwa 70% der Studierenden weiblich. Anfangs wird in erster Linie die Handhabung natürlicher Materialien wie etwa aus Stein und Fels gelehrt, später dann jene von künstlichen Stoffen wie buntem Glas.



Für den Schuldirektor Stefano Lovison wohnt der Mosaik-Kunst ein Zauber inne, der ihre Werke von denen vieler anderer Kunstsparten - z.B. der Zeichenkunst oder der Malerei - unterscheidet: "All diese Kunstrichtungen unterliegen einem natürlichen Verfall. Ein Mosaik nicht - es hält für die Ewigkeit. Wer also in ein Mosaik investiert, investiert gewissermaßen in sich selbst und in die Ewigkeit."