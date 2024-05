Mein Neapel

Nirgendwo wird das bedingungslose Grundeinkommen, das die Rechtsregierung heuer auslaufen lässt, öfter in Anspruch genommen als in Neapel. Die sozialen Probleme sind groß. Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik besucht für ihr Stadtportrait Initiativen, die das Bild ihrer Stadt ändern wollen und spricht mit dem Bürgermeister, einem ehemaligen Universitätsrektor, über seinen unmöglichen Job in einer Stadt, die immer mehr Touristen anzieht. Auch Hermann Nitsch war einer. In seinem Museum in Neapel erfahren wir, was sich in seiner Kunst von Neapel spiegelt und umgekehrt.