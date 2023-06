Herrschaftszeiten! (1/5) - Bei Familie Waldburg-Zeil auf Schloss Rohrau

Johannes Waldburg-Zeil, Ursula Waldburg-Zeil, Johann-Philipp Spiegelfeld in Schloss Rohrau.

Nicht nur die überwältigende Gemäldesammlung, sondern auch die vielen versteckten Räume des Anwesens haben es dem studierten Historiker und AUA-Kapitän Spiegelfeld angetan… In dieser ersten Folge geht es nach Niederösterreich in jenes Schloss, in dem eine der größten privaten Kunstsammlungen Österreichs zu finden ist. Ursula und Johannes Waldburg-Zeil zeigen ihr Anwesen, erzählen Johann-Philipp beim abendlichen Kamingespräch ihre Familiengeschichte und Thomas Schaupper, der Restaurator im Schloss, gibt Auskunft über die Geschichte der prachtvollen Gemälde.



Vom Musiker und Kulturmanager Christoph Angerer erfährt Johann-Phillip ein wenig über die musikalischen Genies von Rohrau. Viele Überraschungen warten wieder auf den blaublütigen Besucher - Johann-Philipp nimmt die Zuschauerinnen abermals mit zu zwei Tagen voller Gastfreundschaft in prachtvollen Anwesen in Niederösterreich.